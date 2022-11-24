В курганской школе собирают деньги на пропуски через забор, который можно перешагнуть. Фото, видео

25 ноября 2022 в 17:51 Размер текста - 17 +

В школе №5 родители пожаловались на низкий забор на половине ограждений территории Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В курганской школе №5 администрация учреждения собирает деньги с родителей, чтобы установить на воротах, расположенных по периметру территории, пропускную систему. При этом высота самого забора такова, что ее перешагивают как взрослые, так и дети. Об этом URA.RU рассказал один из родителей на условиях анонимности. «Недавно прошло родительское собрание, желающим предложили сдать деньги на пропускную систему — на ключ-карту через ворота, расположенные в семи местах по периметру школьной территории. Но какой в этом смысл? Ворота высотой два метра, а сам забор местами не превышает 50 см и его легко можно перешагнуть», — говорит источник. По его словам, родители готовы собрать деньги на пропускную систему, однако перед этим необходимо установить высокое ограждение. Также в группе «Инцидент|Курган» родители школьников пожаловались, что из всех семи входов на территорию школы открыт только один. «Как дети должны ходить с тяжелыми сумками по темноте и холоду? В школе действуют три смены, уроки заканчиваются в 19 часов. Дети, чтобы попасть на уроки, перелезают через забор или под ним, т. к. обходить очень далеко», — пишет анонимный пользователь. В разговоре с URA.RU директор школы Сергей Корнев сообщил, что информация о сборе средств и уровне ограждения является недостоверной. Он также пригласил корреспондента URA.RU приехать в школу и лично удостовериться в этом. Корреспондент URA.RU осмотрел периметр школы. По его словам, в 17:10 дети после окончания уроков выходили с территории школы, перешагивая ограждения рядом с закрытыми воротами. «Главные ворота, которые открыты, выходят прямиком к тротуару и проезжей части. Водители не всегда могут оперативно сориентироваться и остановиться», — передает корреспондент с места событий. Редакция направила вопросы по теме в пресс-службу администрации города. На момент публикации ответ не поступил. По словам родителей учащихся школы №5, по периметру учреждения закрыты все входы кроме одного Фото: группа «Инцидент|Курган» в соцсети «ВКонтакте» Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В курганской школе №5 администрация учреждения собирает деньги с родителей, чтобы установить на воротах, расположенных по периметру территории, пропускную систему. При этом высота самого забора такова, что ее перешагивают как взрослые, так и дети. Об этом URA.RU рассказал один из родителей на условиях анонимности. «Недавно прошло родительское собрание, желающим предложили сдать деньги на пропускную систему — на ключ-карту через ворота, расположенные в семи местах по периметру школьной территории. Но какой в этом смысл? Ворота высотой два метра, а сам забор местами не превышает 50 см и его легко можно перешагнуть», — говорит источник. По его словам, родители готовы собрать деньги на пропускную систему, однако перед этим необходимо установить высокое ограждение. Также в группе «Инцидент|Курган» родители школьников пожаловались, что из всех семи входов на территорию школы открыт только один. «Как дети должны ходить с тяжелыми сумками по темноте и холоду? В школе действуют три смены, уроки заканчиваются в 19 часов. Дети, чтобы попасть на уроки, перелезают через забор или под ним, т. к. обходить очень далеко», — пишет анонимный пользователь. В разговоре с URA.RU директор школы Сергей Корнев сообщил, что информация о сборе средств и уровне ограждения является недостоверной. Он также пригласил корреспондента URA.RU приехать в школу и лично удостовериться в этом. Корреспондент URA.RU осмотрел периметр школы. По его словам, в 17:10 дети после окончания уроков выходили с территории школы, перешагивая ограждения рядом с закрытыми воротами. «Главные ворота, которые открыты, выходят прямиком к тротуару и проезжей части. Водители не всегда могут оперативно сориентироваться и остановиться», — передает корреспондент с места событий. Редакция направила вопросы по теме в пресс-службу администрации города. На момент публикации ответ не поступил.