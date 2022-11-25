Екатеринбург встал в десятибалльных пробках. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Виды Екатеринбурга необр, пробка, снегопад, проспект ленина
На дорогах образовались серьезные заторы Фото:

Сложная дорожная ситуация сложилась на дорогах Екатеринбурга в последний рабочий день недели. В городе наблюдаются десятибалльные пробки, следует из данных сервиса «Яндекс. Карты».

Серьезные пробки наблюдаются на всех центральных улицах Екатеринбурга. Автомобилисты стоят на проспекте Ленина от Гагарина до Московской, не лучше ситуация на Малышева от Комсомольской до Московской. Парализовано движение на 8 марта, Свердлова, Луначарского. Осложняют дорожную ситуацию аварии — на проспекте Ленина на перекрестке с 8 марта, на Восточной возле Малышева, на Фурманова в районе пересечения с Белинского.

Сильные пробки в городе были в городе накануне, 24 ноября. Ситуацию на дорогах осложнил снегопад.

Вечером в пятницу екатеринбуржцам сложнее попасть домой

Все главные новости Екатеринбурга и Свердловской области мы публикуем в нашем telegram-канале, переходите по ссылке: https://t.me/EkatskoeChtivo

Сложная дорожная ситуация сложилась на дорогах Екатеринбурга в последний рабочий день недели. В городе наблюдаются десятибалльные пробки, следует из данных сервиса «Яндекс. Карты». Серьезные пробки наблюдаются на всех центральных улицах Екатеринбурга. Автомобилисты стоят на проспекте Ленина от Гагарина до Московской, не лучше ситуация на Малышева от Комсомольской до Московской. Парализовано движение на 8 марта, Свердлова, Луначарского. Осложняют дорожную ситуацию аварии — на проспекте Ленина на перекрестке с 8 марта, на Восточной возле Малышева, на Фурманова в районе пересечения с Белинского. Сильные пробки в городе были в городе накануне, 24 ноября. Ситуацию на дорогах осложнил снегопад.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...