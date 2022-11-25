Екатеринбург встал в десятибалльных пробках. Скрин

25 ноября 2022 в 17:50 Размер текста - 17 +

На дорогах образовались серьезные заторы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Сложная дорожная ситуация сложилась на дорогах Екатеринбурга в последний рабочий день недели. В городе наблюдаются десятибалльные пробки, следует из данных сервиса «Яндекс. Карты». Серьезные пробки наблюдаются на всех центральных улицах Екатеринбурга. Автомобилисты стоят на проспекте Ленина от Гагарина до Московской, не лучше ситуация на Малышева от Комсомольской до Московской. Парализовано движение на 8 марта, Свердлова, Луначарского. Осложняют дорожную ситуацию аварии — на проспекте Ленина на перекрестке с 8 марта, на Восточной возле Малышева, на Фурманова в районе пересечения с Белинского. Сильные пробки в городе были в городе накануне, 24 ноября. Ситуацию на дорогах осложнил снегопад. Вечером в пятницу екатеринбуржцам сложнее попасть домой Скрин сервиса «Яндекс. Карты»

Сложная дорожная ситуация сложилась на дорогах Екатеринбурга в последний рабочий день недели. В городе наблюдаются десятибалльные пробки, следует из данных сервиса «Яндекс. Карты». Серьезные пробки наблюдаются на всех центральных улицах Екатеринбурга. Автомобилисты стоят на проспекте Ленина от Гагарина до Московской, не лучше ситуация на Малышева от Комсомольской до Московской. Парализовано движение на 8 марта, Свердлова, Луначарского. Осложняют дорожную ситуацию аварии — на проспекте Ленина на перекрестке с 8 марта, на Восточной возле Малышева, на Фурманова в районе пересечения с Белинского. Сильные пробки в городе были в городе накануне, 24 ноября. Ситуацию на дорогах осложнил снегопад.