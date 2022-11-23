На дорогах Екатеринбурга образовались девятибалльные пробки из-за снегопада, а также произошло несколько аварий. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс. Карты».
Сложная дорожная ситуация наблюдается с раннего утра. По прогнозам сервиса, чуть свободнее на дорогах станет только к 10:00 утра — обещают семибалльные пробки, затем ситуация начнет выправляться, но не намного — с 11:00 утра до 14:00, согласно «Яндекс. Картам», будут шестибалльные пробки.
В городе произошло несколько аварий. На перекрестке улиц Малышева и Карла-Либкнехта столкнулись автобусы, на перекрестке Ленина — Карла-Либкнехта столкнулись две легковушки. Также очевидцы сообщают об авариях на Московской в районе Радищева, на Восточной возле Большакова, на Шевченко в районе пересечения Луначарского и в нескольких других местах.
В Екатеринбурге ночью начался снегопад. Ранее URA.RU сообщало, что синоптики обещали похолодание и осадки к середине недели.
Дорожная ситуация по состоянию на 8:50
Скрин сервиса «Яндекс. Карты»
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На дорогах Екатеринбурга образовались девятибалльные пробки из-за снегопада, а также произошло несколько аварий. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс. Карты». Сложная дорожная ситуация наблюдается с раннего утра. По прогнозам сервиса, чуть свободнее на дорогах станет только к 10:00 утра — обещают семибалльные пробки, затем ситуация начнет выправляться, но не намного — с 11:00 утра до 14:00, согласно «Яндекс. Картам», будут шестибалльные пробки. В городе произошло несколько аварий. На перекрестке улиц Малышева и Карла-Либкнехта столкнулись автобусы, на перекрестке Ленина — Карла-Либкнехта столкнулись две легковушки. Также очевидцы сообщают об авариях на Московской в районе Радищева, на Восточной возле Большакова, на Шевченко в районе пересечения Луначарского и в нескольких других местах. В Екатеринбурге ночью начался снегопад. Ранее URA.RU сообщало, что синоптики обещали похолодание и осадки к середине недели.