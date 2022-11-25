В Свердловской области в шахте погиб рабочий

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Посещение Крокоитового шурфа «Берёзовского рудника» . г. Берёзовский, шахта
Трагедия произошла на одной из шахт в Североуральске Фото:

На шахте одного из предприятий в Североуральске (Свердловская область) погиб 34-летний рабочий. Об этом URA.RU сообщили в региональных управлениях СКР и МВД.

«Личность погибшего установлена, им оказался 34-летний проходчик по имени Максим Ш. Сообщение в полицию поступило сегодня, 25 ноября, в 14:19 от директора предприятия. Сведений о других пострадавших — не поступало», — рассказал глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Проверку начали в свердловском управлении Следственного комитета РФ. Сотрудники ведомства выехали на место происшествия, возбуждено уголовное дело. «Выполняется комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств случившегося», — добавили в СУ СКР по Свердловской области.

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На шахте одного из предприятий в Североуральске (Свердловская область) погиб 34-летний рабочий. Об этом URA.RU сообщили в региональных управлениях СКР и МВД. «Личность погибшего установлена, им оказался 34-летний проходчик по имени Максим Ш. Сообщение в полицию поступило сегодня, 25 ноября, в 14:19 от директора предприятия. Сведений о других пострадавших — не поступало», — рассказал глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. Проверку начали в свердловском управлении Следственного комитета РФ. Сотрудники ведомства выехали на место происшествия, возбуждено уголовное дело. «Выполняется комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств случившегося», — добавили в СУ СКР по Свердловской области.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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