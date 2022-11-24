Пермячки пошли на курсы военной подготовки

Жительницы Перми пошли на курсы начальной военной подготовки (НВП). Вместе с мужчинами они учатся стрелять из оружия, проходят тактическую, медицинскую и инженерную подготовки. Об этом URA.RU рассказали в центре военно-спортивной подготовки «Стрелец», созданном на базе патриотических православных клубов.
«Всего занятия по НВП посещают больше 200 человек, из них порядка 10 девушек. Программа для всех участников курса одинаковая», — пояснили в организаторы курсов. Центр военно-спортивной подготовки «Стрелец» объявил о наборе желающих пройти учебно-тренировочные сборы вскоре после объявления частичной мобилизации.
Занятия проводятся еженедельно. Кроме того, пермякам предлагают пройти курсы в новогодние праздники. В программе: тактика, работа с оружием, топография, общая физподготовка. Курсы рассчитаны на три дня.
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