24 ноября 2022

Пермячки пошли на курсы военной подготовки

© Служба новостей «URA.RU»
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Курсы практической стрельбы. Стрелковый клуб
Девушек в Перми научат обращаться с оружием Фото:
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Мобилизация в России

Жительницы Перми пошли на курсы начальной военной подготовки (НВП). Вместе с мужчинами они учатся стрелять из оружия, проходят тактическую, медицинскую и инженерную подготовки. Об этом URA.RU рассказали в центре военно-спортивной подготовки «Стрелец», созданном на базе патриотических православных клубов.

«Всего занятия по НВП посещают больше 200 человек, из них порядка 10 девушек. Программа для всех участников курса одинаковая», — пояснили в организаторы курсов. Центр военно-спортивной подготовки «Стрелец» объявил о наборе желающих пройти учебно-тренировочные сборы вскоре после объявления частичной мобилизации.

Занятия проводятся еженедельно. Кроме того, пермякам предлагают пройти курсы в новогодние праздники. В программе: тактика, работа с оружием, топография, общая физподготовка. Курсы рассчитаны на три дня.

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Жительницы Перми пошли на курсы начальной военной подготовки (НВП). Вместе с мужчинами они учатся стрелять из оружия, проходят тактическую, медицинскую и инженерную подготовки. Об этом URA.RU рассказали в центре военно-спортивной подготовки «Стрелец», созданном на базе патриотических православных клубов. «Всего занятия по НВП посещают больше 200 человек, из них порядка 10 девушек. Программа для всех участников курса одинаковая», — пояснили в организаторы курсов. Центр военно-спортивной подготовки «Стрелец» объявил о наборе желающих пройти учебно-тренировочные сборы вскоре после объявления частичной мобилизации. Занятия проводятся еженедельно. Кроме того, пермякам предлагают пройти курсы в новогодние праздники. В программе: тактика, работа с оружием, топография, общая физподготовка. Курсы рассчитаны на три дня.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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