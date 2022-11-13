Пермякам предлагают провести новогодние каникулы на курсах военной подготовки

Курсы НВП пройдут в течение трех дней Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Мобилизация в России

В Перми объявили о наборе желающих записаться на курсы начальной военной подготовки. Они рассчитаны на три дня и начнутся 3 января. Подробности предстоящего обучения размещены на странице центра военно-спортивной подготовки «Стрелец» в соцсети «ВКонтакте».

«Объявлен набор на учебно-тренировочные сборы по НВП (начальной военной подготовке) и НМП (начальной медицинской подготовке). Также в программе: тактика, работа с оружием, топография, ОФП (общая физподготовка). Все занятия — практические. Проживание в 4-местных номерах, питание трехразовое. Дата проведения: 3—5 января», — сообщают организаторы курсов. Стоимость курсов военной подготовки составит 10 300 рублей.

Альтернативу традиционному празднованию Нового года также предложили представители частной военной компании «Вагнер». В соцсетях они призвали пермяков отказаться от «однообразного фейерверка» и «неадекватных коллег», вступив в ряды ЧВК. Центр военно-спортивной подготовки «Стрелец» создавался на базе патриотических православных клубов. После начала мобилизации он объявил о проведении курсов для тех, кто попал под частичную мобилизацию, или желает отправиться на фронт в качестве добровольца.