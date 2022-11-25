В Свердловской области исчезли препараты для анестезии

В Свердловской области возник дефицит ветеринарных препаратов «Золетил» и «Телазол»

В Свердловской области возник дефицит ветеринарных препаратов Фото: Размик Закарян © URA.RU

Ветеринарные клиники в Свердловской области столкнулись с острой нехваткой препаратов для анестезии. Речь идет о французской препарате «Золетил» и американском «Телазол». Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«Больше всего из-за западных санкций пострадал сегмент препаратов для наркоза. Особенно острый дефицит наблюдается среди препаратов для анестезии. Например: „Золетил“ и „Телазол“. Теперь ветклиникам приходится экстренно искать замену, что тоже весьма непростая задача. Дело в том, что из-за нарушений в логистической цепочке время доставки растет, а времени ждать у многих четвероногих пациентов нет», — отметил собеседник агентства.

По словам инсайдера, многие свердловские ветклиники уже перестали проводить серьезные вмешательства. «Помимо пропавших препаратов для анестезии, исчез другой важный препарат — „Лизин“. Его применяют для лечения острых инфекций у животных. Благодаря „Лизину“ многие заболевания у кошек и собак можно было вылечить без хирургического вмешательства. Сейчас приходится всегда оперировать», — рассказал источник.

Редакция URA.RU обратилась в ГБУСО управление ветеринарии Екатеринбурга. В ведомство направлены уточняющие вопросы. На момент публикации ответов не поступило.

Ранее URA.RU сообщало, что спрос на отечественный корм вырос из-за того, что российские магазины начали менять импортные корма на российские аналоги. Всему этому предшествовали западные санкции в ответ на спецоперацию РФ на Украине.