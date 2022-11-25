The New Statesman: Запад устал от Украины после ЧП с ракетами в Польше

25 ноября 2022 в 19:30 Размер текста - 17 +

Киев должен продемонстрировать готовность к переговорам, чтобы предотвратить растущую усталость от Украины Фото: официальный сайт президента Украины новость из сюжета В Польше на границе с Украиной упали две ракеты Инцидент с ракетами, упавшими в Польше, стал политической ошибкой для президента Украины Владимира Зеленского. Такой провал вызвал у Запада раздражение и усталость от конфликта Москвы и Киева. Об этом заявили в The New Statesman. «Политическая ошибка украинского президента в связи с ракетным инцидентом в Польше вызвала раздражение западных лидеров, которые уже проявляют признаки усталости от конфликта», — написала автор статьи Кэти Сталлард. Журналистка отметила, что после падения снарядов на польской территории, начались призывы пересмотреть объемы помощи Киеву. По ее словам, чиновники из США призывают администрацию Зеленского продемонстрировать открытость к переговорам, чтобы предотвратить «растущую усталость от Украины». Об упавших в Польше ракетах стало известно 15 ноября. Зеленский сразу же обвинил в инциденте Россию, после чего был раскритикован пользователями соцсетей, передает Пятый канал.

Инцидент с ракетами, упавшими в Польше, стал политической ошибкой для президента Украины Владимира Зеленского. Такой провал вызвал у Запада раздражение и усталость от конфликта Москвы и Киева. Об этом заявили в The New Statesman. «Политическая ошибка украинского президента в связи с ракетным инцидентом в Польше вызвала раздражение западных лидеров, которые уже проявляют признаки усталости от конфликта», — написала автор статьи Кэти Сталлард. Журналистка отметила, что после падения снарядов на польской территории, начались призывы пересмотреть объемы помощи Киеву. По ее словам, чиновники из США призывают администрацию Зеленского продемонстрировать открытость к переговорам, чтобы предотвратить «растущую усталость от Украины». Об упавших в Польше ракетах стало известно 15 ноября. Зеленский сразу же обвинил в инциденте Россию, после чего был раскритикован пользователями соцсетей, передает Пятый канал.