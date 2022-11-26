26 ноября 2022
25 ноября 2022

В ХМАО ищут дорожников для работы на Донбассе с зарплатой более ста тысяч

© Служба новостей «URA.RU»
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В Нижневартовске ищут дорожников для восстановления инфраструктуры в Луганске, Мариуполе, Мелитополе и Донецке Фото:

В Нижневартовске ищут рабочих на строительные объекты Луганска, Мариуполя, Донецка и Мелитополя. Согласно объявлению, размещенному на сайте «Авито», дорожникам готовы платить от 90 до 180 тысяч рублей.

«На строительные объекты РФ: Луганск, Мариуполь, Донецк, Луганск, Мелитополь, Ростов — для работы вахтовым методом требуются рабочие на стройку для восстановления мостов и дорожных развязок. Можно без опыта работы. Оплата от 90 до 180 тысяч рублей, проживание в общежитии, комплексный обед и ужин, организованная отправка до объекта и обратно», — указано в объявлении.

Ранее URA.RU писало о поиске операторов лесозаготовочной техники на Бахиловском месторождении ХМАО. Работодатель обещает оплатить от 500 до 800 тысяч рублей за вахту.

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В Нижневартовске ищут рабочих на строительные объекты Луганска, Мариуполя, Донецка и Мелитополя. Согласно объявлению, размещенному на сайте «Авито», дорожникам готовы платить от 90 до 180 тысяч рублей. «На строительные объекты РФ: Луганск, Мариуполь, Донецк, Луганск, Мелитополь, Ростов — для работы вахтовым методом требуются рабочие на стройку для восстановления мостов и дорожных развязок. Можно без опыта работы. Оплата от 90 до 180 тысяч рублей, проживание в общежитии, комплексный обед и ужин, организованная отправка до объекта и обратно», — указано в объявлении. Ранее URA.RU писало о поиске операторов лесозаготовочной техники на Бахиловском месторождении ХМАО. Работодатель обещает оплатить от 500 до 800 тысяч рублей за вахту.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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