В ХМАО ищут дорожников для работы на Донбассе с зарплатой более ста тысяч

27 ноября 2022 в 11:07 Размер текста - 17 +

В Нижневартовске ищут дорожников для восстановления инфраструктуры в Луганске, Мариуполе, Мелитополе и Донецке Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Нижневартовске ищут рабочих на строительные объекты Луганска, Мариуполя, Донецка и Мелитополя. Согласно объявлению, размещенному на сайте «Авито», дорожникам готовы платить от 90 до 180 тысяч рублей. «На строительные объекты РФ: Луганск, Мариуполь, Донецк, Луганск, Мелитополь, Ростов — для работы вахтовым методом требуются рабочие на стройку для восстановления мостов и дорожных развязок. Можно без опыта работы. Оплата от 90 до 180 тысяч рублей, проживание в общежитии, комплексный обед и ужин, организованная отправка до объекта и обратно», — указано в объявлении. Ранее URA.RU писало о поиске операторов лесозаготовочной техники на Бахиловском месторождении ХМАО. Работодатель обещает оплатить от 500 до 800 тысяч рублей за вахту.

В Нижневартовске ищут рабочих на строительные объекты Луганска, Мариуполя, Донецка и Мелитополя. Согласно объявлению, размещенному на сайте «Авито», дорожникам готовы платить от 90 до 180 тысяч рублей. «На строительные объекты РФ: Луганск, Мариуполь, Донецк, Луганск, Мелитополь, Ростов — для работы вахтовым методом требуются рабочие на стройку для восстановления мостов и дорожных развязок. Можно без опыта работы. Оплата от 90 до 180 тысяч рублей, проживание в общежитии, комплексный обед и ужин, организованная отправка до объекта и обратно», — указано в объявлении. Ранее URA.RU писало о поиске операторов лесозаготовочной техники на Бахиловском месторождении ХМАО. Работодатель обещает оплатить от 500 до 800 тысяч рублей за вахту.