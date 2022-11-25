В аэропорту Новокузнецка задерживают рейс в Екатеринбург

25 ноября 2022 в 19:45 Размер текста - 17 +

Екатеринбуржцы больше восьми часов не могут улететь домой из Новокузнецка Фото: Денис Моргунов © URA.RU В аэропорту Новокузнецка на 14 часов задерживают вылет самолета авиакомпании Red Wings в Екатеринбург и еще трех рейсов. В причинах инцидента уже разбираются, сообщает пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры на официальном сайте. «В международном аэропорту Новокузнецк (Спиченково) имени Б.В. Волынова объявлена задержка более восьми часов вылета четырех рейсов авиакомпаний „Сибирь“, „Аэрофлот“, „РедВингс“, „Нордстар“ в Москву и Екатеринбург. Более 160 пассажиров ожидают вылета в пункты назначения. Причины и обстоятельства задержки устанавливаются», — сообщили в прокуратуре. По информации на онлайн-табло аэропорта, рейс авиакомпании Red Wings в Екатеринбург должен был вылететь в 8:00 часов 25 ноября, но вылетит в 22:00. Ранее URA.RU сообщало, что жительница Екатеринбурга смогла отсудить у авиакомпании «Уральские авиалинии» 333 тысячи рублей за задержку рейса.

В аэропорту Новокузнецка на 14 часов задерживают вылет самолета авиакомпании Red Wings в Екатеринбург и еще трех рейсов. В причинах инцидента уже разбираются, сообщает пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры на официальном сайте. «В международном аэропорту Новокузнецк (Спиченково) имени Б.В. Волынова объявлена задержка более восьми часов вылета четырех рейсов авиакомпаний „Сибирь“, „Аэрофлот“, „РедВингс“, „Нордстар“ в Москву и Екатеринбург. Более 160 пассажиров ожидают вылета в пункты назначения. Причины и обстоятельства задержки устанавливаются», — сообщили в прокуратуре. По информации на онлайн-табло аэропорта, рейс авиакомпании Red Wings в Екатеринбург должен был вылететь в 8:00 часов 25 ноября, но вылетит в 22:00. Ранее URA.RU сообщало, что жительница Екатеринбурга смогла отсудить у авиакомпании «Уральские авиалинии» 333 тысячи рублей за задержку рейса.