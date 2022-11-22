Екатеринбурженка отсудила у «Уральских авиалиний» 333 тысячи рублей за задержку рейса

«Уральские авиалинии» выплатят более 300 тысяч рублей уроженке Екатеринбурга за задержку рейса Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Уроженка Екатеринбурга Анастасия отсудила у «Уральских авиалиний» 333 тысячи рублей за задержку рейса. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе свердловского областного суда.

«В июне 2021 года Анастасия вместе с семьей должна была вылететь в Москву самолетом „Уральских авиалиний“. Однако его задержали на один час 47 минут из-за отсутствия резервного воздушного судна. Пассажиры опоздали на рейс из Москвы до Задара (Хорватия). Женщине пришлось лететь в Сплит (Хорватия), следом из него в Задар. Общая сумма убытков составила 217 тысяч рублей», — пишет пресс-служба областного суда.

Ответчик не согласился с решением Октябрьского районного суда Екатеринбурга о взыскании убытка в сумме 212 тысяч рублей, 10 тысяч рублей компенсации морального вреда и штрафа — 111 тысяч рублей. Несмотря на это, Свердловский областной суд оставил без изменений решение районного суда, постановив, что «Уральские авиалинии» обязаны выплатить Анастасии 333 тысячи рублей.

Ранее агентство сообщало, что свердловчанка через суд заставила «Уральские авиалинии» вернуть деньги за билеты из-за болезни детей. Перед полетом дети женщины заболели, поэтому семья не смогла улететь во Владивосток.