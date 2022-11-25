Кулеба: ракеты, упавшие в Польше, не украинские

25 ноября 2022 в 22:55 Размер текста - 17 +

Украина не верит сообщениям о принадлежности ракет, упавших в Польше, заявил Кулеба Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета В Польше на границе с Украиной упали две ракеты Украина не доверяет тем бездоказательным сообщениям о том, что упавшие ракеты на территории Польши являются украинскими. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. «Мы слышали политические заявления о том, что это была украинская ракета ПВО, но мы не видели доказательств», — цитирует Кулебу французское издание Le Parisien . Он добавил, что у украинских военных есть информация, что ракеты, упавшие в Польше, не принадлежат Украине и выразил готовность украинских властей во взаимном обмене информацией. Ранее две ракеты упали около деревни Пшеводув в Люблинском воеводстве Польши, расположенном на границе с Украиной. Президент Польши Анджей Дуда заявил, что нет никаких доказательств того, что упавшая на польской территории ракета была выпущена российскими военными, передает RT. В США и Европе все больше устают от конфликта на Украине, а после инцидента в Польше с падением украинской ракеты риторика Вашингтона по отношению к Москве резко изменилась, сообщает «Национальная служба новостей».

Украина не доверяет тем бездоказательным сообщениям о том, что упавшие ракеты на территории Польши являются украинскими. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. «Мы слышали политические заявления о том, что это была украинская ракета ПВО, но мы не видели доказательств», — цитирует Кулебу французское издание Le Parisien. Он добавил, что у украинских военных есть информация, что ракеты, упавшие в Польше, не принадлежат Украине и выразил готовность украинских властей во взаимном обмене информацией. Ранее две ракеты упали около деревни Пшеводув в Люблинском воеводстве Польши, расположенном на границе с Украиной. Президент Польши Анджей Дуда заявил, что нет никаких доказательств того, что упавшая на польской территории ракета была выпущена российскими военными, передает RT. В США и Европе все больше устают от конфликта на Украине, а после инцидента в Польше с падением украинской ракеты риторика Вашингтона по отношению к Москве резко изменилась, сообщает «Национальная служба новостей».