Кулеба: ракеты, упавшие в Польше, не украинские

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Украина не верит сообщениям о принадлежности ракет, упавших в Польше, заявил Кулеба Фото:
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В Польше на границе с Украиной упали две ракеты

Украина не доверяет тем бездоказательным сообщениям о том, что упавшие ракеты на территории Польши являются украинскими. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

«Мы слышали политические заявления о том, что это была украинская ракета ПВО, но мы не видели доказательств», — цитирует Кулебу французское издание Le Parisien. Он добавил, что у украинских военных есть информация, что ракеты, упавшие в Польше, не принадлежат Украине и выразил готовность украинских властей во взаимном обмене информацией.

Ранее две ракеты упали около деревни Пшеводув в Люблинском воеводстве Польши, расположенном на границе с Украиной. Президент Польши Анджей Дуда заявил, что нет никаких доказательств того, что упавшая на польской территории ракета была выпущена российскими военными, передает RT. В США и Европе все больше устают от конфликта на Украине, а после инцидента в Польше с падением украинской ракеты риторика Вашингтона по отношению к Москве резко изменилась, сообщает «Национальная служба новостей».

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Украина не доверяет тем бездоказательным сообщениям о том, что упавшие ракеты на территории Польши являются украинскими. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. «Мы слышали политические заявления о том, что это была украинская ракета ПВО, но мы не видели доказательств», — цитирует Кулебу французское издание Le Parisien. Он добавил, что у украинских военных есть информация, что ракеты, упавшие в Польше, не принадлежат Украине и выразил готовность украинских властей во взаимном обмене информацией. Ранее две ракеты упали около деревни Пшеводув в Люблинском воеводстве Польши, расположенном на границе с Украиной. Президент Польши Анджей Дуда заявил, что нет никаких доказательств того, что упавшая на польской территории ракета была выпущена российскими военными, передает RT. В США и Европе все больше устают от конфликта на Украине, а после инцидента в Польше с падением украинской ракеты риторика Вашингтона по отношению к Москве резко изменилась, сообщает «Национальная служба новостей».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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