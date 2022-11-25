Кириенко и Сальдо наградили экипаж катера «Арарат», вывозившего людей из Херсона

26 ноября 2022 в 00:12 Размер текста - 17 +

Сергей Кириенко и Владимир Сальдо вручили высокие госнаграды членам экипажа «Арарат» Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко и врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо вручили высокие государственные награды членам экипажа речного катера «Арарат», который помогал эвакуировать жителей Херсона на левый берег Днепра. Об этом сообщил телеведущий Владимир Соловьев. «Первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко и врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо вручили высокие государственные награды членам экипажа речного катера „Арарат“, который помогал эвакуировать жителей Херсона с правого на левый берег Днепра», — сообщил Владимир Соловьев в своем telegram — канале. В частности, капитан судна Владимир Куценко и групповой механик Олег Березюк были удостоены орденов Мужества. Матросу Роману Уварову была вручена медаль «За спасение погибавших». Также журналист рассказал, что Орденом Мужества наградили начальника отдела пассажирских перевозок Александра Пащенко. Соловьев подчеркнул, что во время эвакуационных мероприятий, несмотря на угрозу жизни, члены экипажа до последнего помогали людям переправляться на левый берег Днепра. Он оценил это, как настоящий геройский поступок, «который заслуживает не только высокой государственной награды, но и общественного признания». Ранее в СМИ сообщалось, что экипаж «Арарат» оказал помощь в вывозе людей из Херсона на левый берег Днепра. Он по собственной инициативе возвращался за людьми после информации о том, что правый берег реки смогли покинуть не все желающие. Президент России Владимир Путин уже наградил медалями экипаж катера. Об этом говорится в соответствующем указе главы государства. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко и врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо вручили высокие государственные награды членам экипажа речного катера «Арарат», который помогал эвакуировать жителей Херсона на левый берег Днепра. Об этом сообщил телеведущий Владимир Соловьев. «Первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко и врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо вручили высокие государственные награды членам экипажа речного катера „Арарат“, который помогал эвакуировать жителей Херсона с правого на левый берег Днепра», — сообщил Владимир Соловьев в своем telegram — канале. В частности, капитан судна Владимир Куценко и групповой механик Олег Березюк были удостоены орденов Мужества. Матросу Роману Уварову была вручена медаль «За спасение погибавших». Также журналист рассказал, что Орденом Мужества наградили начальника отдела пассажирских перевозок Александра Пащенко. Соловьев подчеркнул, что во время эвакуационных мероприятий, несмотря на угрозу жизни, члены экипажа до последнего помогали людям переправляться на левый берег Днепра. Он оценил это, как настоящий геройский поступок, «который заслуживает не только высокой государственной награды, но и общественного признания». Ранее в СМИ сообщалось, что экипаж «Арарат» оказал помощь в вывозе людей из Херсона на левый берег Днепра. Он по собственной инициативе возвращался за людьми после информации о том, что правый берег реки смогли покинуть не все желающие. Президент России Владимир Путин уже наградил медалями экипаж катера. Об этом говорится в соответствующем указе главы государства.