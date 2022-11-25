Президент Польши Дуда опроверг сообщения о падении двух ракет на границе с Украиной

Президент Польши Дуда: на границе с Украиной упала только одна ракета

26 ноября 2022 в 03:10 Размер текста - 17 +

Анджей Дуда сообщил, что вторая украинская ракета не упала на территории Польши Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета В Польше на границе с Украиной упали две ракеты На территории Польши обнаружены осколки одной ракеты, вторая ракета попала на территорию Украины. Таким образом президент Польши Анджей Дуда опроверг заявление о падении двух ракет на территорию его страны. «Следователи завершили работы на месте, проводятся лабораторные испытания. Следов второй ракеты в Польше обнаружено не было», — сообщает сайт «Польское радио 24». Польский лидер также сообщил, что все необходимые следственно-проверочные мероприятия уже были проведены. По его словам, вторая ракета действительно была, но она не упала на территорию Польши, а была только над территорией Украины. Ранее стало известно, что две ракеты упали около деревни Пшеводув в Люблинском воеводстве Польши, которое располагается на границе с Украиной. Президент Польши Анджей Дуда заявил, что нет никаких доказательств того, что упавшая на польской территории ракета была выпущена российскими военными.

На территории Польши обнаружены осколки одной ракеты, вторая ракета попала на территорию Украины. Таким образом президент Польши Анджей Дуда опроверг заявление о падении двух ракет на территорию его страны. «Следователи завершили работы на месте, проводятся лабораторные испытания. Следов второй ракеты в Польше обнаружено не было», — сообщает сайт «Польское радио 24». Польский лидер также сообщил, что все необходимые следственно-проверочные мероприятия уже были проведены. По его словам, вторая ракета действительно была, но она не упала на территорию Польши, а была только над территорией Украины. Ранее стало известно, что две ракеты упали около деревни Пшеводув в Люблинском воеводстве Польши, которое располагается на границе с Украиной. Президент Польши Анджей Дуда заявил, что нет никаких доказательств того, что упавшая на польской территории ракета была выпущена российскими военными.