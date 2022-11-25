Президент Польши Дуда опроверг сообщения о падении двух ракет на границе с Украиной

На территории Польши обнаружены осколки одной ракеты, вторая ракета попала на территорию Украины. Таким образом президент Польши Анджей Дуда опроверг заявление о падении двух ракет на территорию его страны.
«Следователи завершили работы на месте, проводятся лабораторные испытания. Следов второй ракеты в Польше обнаружено не было», — сообщает сайт «Польское радио 24».
Польский лидер также сообщил, что все необходимые следственно-проверочные мероприятия уже были проведены. По его словам, вторая ракета действительно была, но она не упала на территорию Польши, а была только над территорией Украины.
Ранее стало известно, что две ракеты упали около деревни Пшеводув в Люблинском воеводстве Польши, которое располагается на границе с Украиной. Президент Польши Анджей Дуда заявил, что нет никаких доказательств того, что упавшая на польской территории ракета была выпущена российскими военными.
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На территории Польши обнаружены осколки одной ракеты, вторая ракета попала на территорию Украины. Таким образом президент Польши Анджей Дуда опроверг заявление о падении двух ракет на территорию его страны. «Следователи завершили работы на месте, проводятся лабораторные испытания. Следов второй ракеты в Польше обнаружено не было», — сообщает сайт «Польское радио 24». Польский лидер также сообщил, что все необходимые следственно-проверочные мероприятия уже были проведены. По его словам, вторая ракета действительно была, но она не упала на территорию Польши, а была только над территорией Украины. Ранее стало известно, что две ракеты упали около деревни Пшеводув в Люблинском воеводстве Польши, которое располагается на границе с Украиной. Президент Польши Анджей Дуда заявил, что нет никаких доказательств того, что упавшая на польской территории ракета была выпущена российскими военными.