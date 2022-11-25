Зеленский раскритиковал местные власти Украины

26 ноября 2022 в 02:58 Размер текста - 17 +

Владимир Зеленский потребовал качественной работы от киевской мэрии Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент Украины Владимир Зеленский ждет от киевской мэрии «более качественной работы» из-за большого количества жалоб. По его словам, не во всех городах местные власти поработали качественно. «Также по всей стране развернуты пункты несокрушимости. Но знаю, что, к сожалению, не во всех городах местные власти поработали качественно. В частности, много жалоб в Киеве. Ожидаю от мэрии более качественной работы», — сказал Владимир Зеленский в видеообращении, которое опубликовал в своем telegram-канале. Ранее URA.RU писало, в Киеве произошло несколько взрывов. Глава города Виталий Кличко отметил попадание по объекту инфраструктуры. После Кличко уточнил, что приостановлено водоснабжение всего города. Спецоперация на Украине была объявлена президентом России Владимиром Путиным 24 февраля. Целью СВО является помощь народным республикам Донбасса и демилитаризация Украины, заявлял глава государства.

Президент Украины Владимир Зеленский ждет от киевской мэрии «более качественной работы» из-за большого количества жалоб. По его словам, не во всех городах местные власти поработали качественно. «Также по всей стране развернуты пункты несокрушимости. Но знаю, что, к сожалению, не во всех городах местные власти поработали качественно. В частности, много жалоб в Киеве. Ожидаю от мэрии более качественной работы», — сказал Владимир Зеленский в видеообращении, которое опубликовал в своем telegram-канале. Ранее URA.RU писало, в Киеве произошло несколько взрывов. Глава города Виталий Кличко отметил попадание по объекту инфраструктуры. После Кличко уточнил, что приостановлено водоснабжение всего города. Спецоперация на Украине была объявлена президентом России Владимиром Путиным 24 февраля. Целью СВО является помощь народным республикам Донбасса и демилитаризация Украины, заявлял глава государства.