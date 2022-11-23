Удары ВС РФ по Украине: что известно к этому часу

На Украине 23 ноября зафиксированы ракетные взрывы
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
На Украине 23 ноября происходит очередная ракетная атака по инфраструктуре страны силами РФ. URA.RU приводит всю информацию об инциденте, которая известна к этому часу. Ракетные взрывы начали фиксировать к 15:17 дня (по мск.).
- В Киеве произошло несколько взрывов. Глава города Владимир Кличко отметил попадание по объекту инфраструктуры. Затем Кличко уточнил, что приостановлено водоснабжение всего города.
- Прошли сообщения об отключении света в районе Львова. Эту информацию позже подтвердил глава города. Также обесточены три района Львовской области. Сам Львов переходит на питание от дизель-генераторов. Помимо этого, поступали сообщения об отсутствии водоснабжение. Это произошло после обесточивания всех насосных станций и резервных линий.
- В Днепропетровской области произошли аварийные отключения света, а также водоснабжения. Об этом сообщают местные власти.
- В Харькове местных жителей эвакуируют из метро. Это связано с остановкой электротранспорта.
- Без света осталась и подконтрольная Украине часть Запорожской области. Об этом сообщает «Украина.ру».
- Осталась без электроснабжения и вся территория Одесской области. А также Тернопольская и Черниговская области.
- Депутат Рады Алексей Гончаренко сообщил о том, что остановлены энергоблоки на Южно-Украинской атомной электростанции (АЭС). Там произошла аварийная остановка всех блоков. Также украинские власти отметили, что отключены энергоблоки Хмельницкой АЭС от энергосистемы.
- В энергетической компании «Укрэнерго» пояснили, что во всех регионах Украины введены аварийные отключения электроэнергии. Позже там отметили, что аварийные отключения света будут продолжаться в течении суток.
- Кроме того поступила информация об отключении электричества в Молдавии. Такие же сообщения поступили из Приднестровья.
Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине с целью защиты мирного населения Донбасса от киевского геноцида и нацбатов. Это не первые ракетные удары по инфраструктуре страны. Ранее сообщалось о ракетных ударах 15 ноября.