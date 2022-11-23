Удары ВС РФ по Украине: что известно к этому часу

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Клипарт, официальный сайт министерства обороны РФ. Екатеринбург, ракеты, военные действия, истребитель, ввс
На Украине 23 ноября зафиксированы ракетные взрывы Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

На Украине 23 ноября происходит очередная ракетная атака по инфраструктуре страны силами РФ. URA.RU приводит всю информацию об инциденте, которая известна к этому часу. Ракетные взрывы начали фиксировать к 15:17 дня (по мск.).

  • В Киеве произошло несколько взрывов. Глава города Владимир Кличко отметил попадание по объекту инфраструктуры. Затем Кличко уточнил, что приостановлено водоснабжение всего города.
  • Прошли сообщения об отключении света в районе Львова. Эту информацию позже подтвердил глава города. Также обесточены три района Львовской области. Сам Львов переходит на питание от дизель-генераторов. Помимо этого, поступали сообщения об отсутствии водоснабжение. Это произошло после обесточивания всех насосных станций и резервных линий.
  • В Днепропетровской области произошли аварийные отключения света, а также водоснабжения. Об этом сообщают местные власти.
  • В Харькове местных жителей эвакуируют из метро. Это связано с остановкой электротранспорта.
  • Без света осталась и подконтрольная Украине часть Запорожской области. Об этом сообщает «Украина.ру».
  • Осталась без электроснабжения и вся территория Одесской области. А также Тернопольская и Черниговская области.
  • Депутат Рады Алексей Гончаренко сообщил о том, что остановлены энергоблоки на Южно-Украинской атомной электростанции (АЭС). Там произошла аварийная остановка всех блоков. Также украинские власти отметили, что отключены энергоблоки Хмельницкой АЭС от энергосистемы.
  • В энергетической компании «Укрэнерго» пояснили, что во всех регионах Украины введены аварийные отключения электроэнергии. Позже там отметили, что аварийные отключения света будут продолжаться в течении суток.
  • Кроме того поступила информация об отключении электричества в Молдавии. Такие же сообщения поступили из Приднестровья.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине с целью защиты мирного населения Донбасса от киевского геноцида и нацбатов. Это не первые ракетные удары по инфраструктуре страны. Ранее сообщалось о ракетных ударах 15 ноября.

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На Украине 23 ноября происходит очередная ракетная атака по инфраструктуре страны силами РФ. URA.RU приводит всю информацию об инциденте, которая известна к этому часу. Ракетные взрывы начали фиксировать к 15:17 дня (по мск.). Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине с целью защиты мирного населения Донбасса от киевского геноцида и нацбатов. Это не первые ракетные удары по инфраструктуре страны. Ранее сообщалось о ракетных ударах 15 ноября.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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