Националиста Демушкина не вызвали на слушание по делу о дискредитации ВС России

Дмитрий Демушкин заявил, что его не вызвали в суд 1 декабря по делу о дискредитации ВС РФФото: CCO/succo/Pixabay
Националист Дмитрий Демушкин заявил, что его не вызвали на слушание 1 декабря по делу о дискредитации ВС РФ. Он отметил, что о движении дела он узнает из СМИ.
«Меня никто не позвал никуда, мне ничего не прислали, не извещали. Я все узнаю через СМИ. Мне никто не позвонил, меня никто не ознакомил. Самое главное, меня даже никто не опросил по этому делу, и я не знаю, что там», — сказал Дмитрий Демушкин, его слова передает «Газета.ru».
Он напомнил, что в отношении него возбуждены два дела об административном правонарушении, предусмотренном статьей 20.3.3 КоАП РФ о дискредитации Вооруженных Сил Российской Федерации. По его словам, соответствующие материалы находятся в производстве Тверского суда.
Согласно материалу, Демушкин известен, как один из организаторов «Русского марша». В 2017 году его приговорили к двум с половиной годам колонии по делу об экстремизме. Позже он был освобожден от отбывания наказания досрочно.
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Националист Дмитрий Демушкин заявил, что его не вызвали на слушание 1 декабря по делу о дискредитации ВС РФ. Он отметил, что о движении дела он узнает из СМИ. «Меня никто не позвал никуда, мне ничего не прислали, не извещали. Я все узнаю через СМИ. Мне никто не позвонил, меня никто не ознакомил. Самое главное, меня даже никто не опросил по этому делу, и я не знаю, что там», — сказал Дмитрий Демушкин, его слова передает «Газета.ru». Он напомнил, что в отношении него возбуждены два дела об административном правонарушении, предусмотренном статьей 20.3.3 КоАП РФ о дискредитации Вооруженных Сил Российской Федерации. По его словам, соответствующие материалы находятся в производстве Тверского суда. Согласно материалу, Демушкин известен, как один из организаторов «Русского марша». В 2017 году его приговорили к двум с половиной годам колонии по делу об экстремизме. Позже он был освобожден от отбывания наказания досрочно.