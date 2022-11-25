Американцы и англичане готовились к матчу, танцуя под «Катюшу»

26 ноября 2022 в 08:15 Размер текста - 17 +

Английские и американские фанаты активно пританцовывали под музыку, сообщают российские СМИ Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Чемпионат мира по футболу-2022 Болельщики сборных США и Англии станцевали под песню «Катюша» перед матчем Чемпионата мира по футболу. Об этом сообщают СМИ. «Болельщики сборных Англии и США станцевали под „Катюшу“ перед матчем второго тура чемпионата мира — 2022 в Катаре. Английские и американские фанаты активно пританцовывают под музыку», — сообщает Sport24 . В конечном итоге матч завершился со счетом 0:0. В ноябре в Катаре стартовал Чемпионат мира по футболу. В нем принимает участие 32 команды со всего мира. В первых матчах сборная Аргентины проиграла сборной Саудовской Аравией, которую Россия обыграла 4 года назад.

Болельщики сборных США и Англии станцевали под песню «Катюша» перед матчем Чемпионата мира по футболу. Об этом сообщают СМИ. «Болельщики сборных Англии и США станцевали под „Катюшу“ перед матчем второго тура чемпионата мира — 2022 в Катаре. Английские и американские фанаты активно пританцовывают под музыку», — сообщает Sport24. В конечном итоге матч завершился со счетом 0:0. В ноябре в Катаре стартовал Чемпионат мира по футболу. В нем принимает участие 32 команды со всего мира. В первых матчах сборная Аргентины проиграла сборной Саудовской Аравией, которую Россия обыграла 4 года назад.