Американцы и англичане готовились к матчу, танцуя под «Катюшу»

Английские и американские фанаты активно пританцовывали под музыку, сообщают российские СМИ
новость из сюжетаЧемпионат мира по футболу-2022
Болельщики сборных США и Англии станцевали под песню «Катюша» перед матчем Чемпионата мира по футболу. Об этом сообщают СМИ.
«Болельщики сборных Англии и США станцевали под „Катюшу“ перед матчем второго тура чемпионата мира — 2022 в Катаре. Английские и американские фанаты активно пританцовывают под музыку», — сообщает
В ноябре в Катаре стартовал Чемпионат мира по футболу. В нем принимает участие 32 команды со всего мира. В первых матчах сборная Аргентины проиграла сборной Саудовской Аравией, которую Россия обыграла 4 года назад.
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