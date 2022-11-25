25 ноября 2022

Американцы и англичане готовились к матчу, танцуя под «Катюшу»

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Сборы ФК Тюмень. Тюмень, футбол, футболисты, фк тюмень, футбольный мяч, футбольные мячи
Английские и американские фанаты активно пританцовывали под музыку, сообщают российские СМИ Фото:
новость из сюжета
Чемпионат мира по футболу-2022

Болельщики сборных США и Англии станцевали под песню «Катюша» перед матчем Чемпионата мира по футболу. Об этом сообщают СМИ.

«Болельщики сборных Англии и США станцевали под „Катюшу“ перед матчем второго тура чемпионата мира — 2022 в Катаре. Английские и американские фанаты активно пританцовывают под музыку», — сообщает Sport24. В конечном итоге матч завершился со счетом 0:0.

В ноябре в Катаре стартовал Чемпионат мира по футболу. В нем принимает участие 32 команды со всего мира. В первых матчах сборная Аргентины проиграла сборной Саудовской Аравией, которую Россия обыграла 4 года назад.

Будьте в курсе всех главных новостей России и мира - читайте канал @uranews

Болельщики сборных США и Англии станцевали под песню «Катюша» перед матчем Чемпионата мира по футболу. Об этом сообщают СМИ. «Болельщики сборных Англии и США станцевали под „Катюшу“ перед матчем второго тура чемпионата мира — 2022 в Катаре. Английские и американские фанаты активно пританцовывают под музыку», — сообщает Sport24. В конечном итоге матч завершился со счетом 0:0. В ноябре в Катаре стартовал Чемпионат мира по футболу. В нем принимает участие 32 команды со всего мира. В первых матчах сборная Аргентины проиграла сборной Саудовской Аравией, которую Россия обыграла 4 года назад.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...