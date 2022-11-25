В ЯНАО подросток сбывал наркотики местным жителям

Объем изъятого вещества составляет значительный размер согласно постановлению Правительства РФ Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В Новом Уренгое (ЯНАО) семнадцатилетний юноша пытался сбывать наркотики жителям города. Об этом сообщается на сайте окружного СКР.

«По данным следствия, 22 ноября 2022 года на территории города Новый Уренгой сотрудниками полиции задержан юноша, 2005 года рождения. В ходе его личного досмотра обнаружены и изъято, имеющееся при нем наркотическое вещество, предназначенное для сбыта жителям города. Согласно постановлению Правительства РФ масса изъятого наркотического средства образует значительный размер», — говорится в новости.

Следственным отделом по городу Новый Уренгой возбуждено уголовное дело. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего и круг причастных лиц.

Ранее URA.RU сообщало, что в Новом Уренгое полицейские задержали наркоторговцев из ХМАО. Задержанные 33-летний мужчина и его 24-летняя сожительница приехали в город Новый Уренгой из ХМАО с целью продажи наркотиков мелкими партиями.