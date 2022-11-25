В Перми на роднике был найден труп мужчины

26 ноября 2022 в 11:28 Размер текста - 17 +

Силовики устанавливают личность мужчины Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Свердловском районе Перми у пункта забора воды на роднике был найден труп мужчины. Его обнаружили 17 ноября недалеко от дома № 16 по улице Горловской, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю. «Устанавливается личность неизвестного, труп которого обнаружен 17 ноября. Приметы: на вид 50-60 лет, худощавого телосложения, рост 170 см, волосы седые, короткие», — указано на сайте ведомства. На мужчине были — темная куртка и вязаная черная шапка, синяя кофта, майка в сине-белую полоску, черные спортивные штаны и кроссовки того же цвета. При себе у него были серо-черный рюкзак и связка ключей. Всех, кто обладает какой-либо информацией о случившемся, а также может помочь с установлением личности, просят обратиться в ближайшее отделение или сообщить информацию по контактным телефонам. О том, что в лесу Ленинского района Перми нашли труп мужчины, корреспонденты URA.RU писали в сентябре. Его обнаружила пермячка, которая вместе с подругой пошла в сосновый бор за грибами. Неподалеку от улицы Якутская они почувствовали трупный запах, огляделись и увидели труп.

В Свердловском районе Перми у пункта забора воды на роднике был найден труп мужчины. Его обнаружили 17 ноября недалеко от дома № 16 по улице Горловской, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю. «Устанавливается личность неизвестного, труп которого обнаружен 17 ноября. Приметы: на вид 50-60 лет, худощавого телосложения, рост 170 см, волосы седые, короткие», — указано на сайте ведомства. На мужчине были — темная куртка и вязаная черная шапка, синяя кофта, майка в сине-белую полоску, черные спортивные штаны и кроссовки того же цвета. При себе у него были серо-черный рюкзак и связка ключей. Всех, кто обладает какой-либо информацией о случившемся, а также может помочь с установлением личности, просят обратиться в ближайшее отделение или сообщить информацию по контактным телефонам. О том, что в лесу Ленинского района Перми нашли труп мужчины, корреспонденты URA.RU писали в сентябре. Его обнаружила пермячка, которая вместе с подругой пошла в сосновый бор за грибами. Неподалеку от улицы Якутская они почувствовали трупный запах, огляделись и увидели труп.