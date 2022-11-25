25 ноября 2022

Главаря секты экстремистов осудили в Челябинской области

© Служба новостей «URA.RU»
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Мужчина получил 6 лет условного лишения свободы Фото:

Суд в Аше (Челябинская область) приговорил к 6 годам условного лишения свободы главаря местной ячейки религиозной секты «Свидетели Иеговы» (признана в России экстремистской, запрещена и ликвидирована решением Верховного суда РФ). Об этом сообщили в управлении ФСБ по Челябинской области.

«Суд приговорил виновного к шести годам лишения свободы условно с испытательным сроком три года. Он лишен права заниматься деятельностью, связанной с руководством религиозными организациями на срок три года», — говорится в сообщении ведомства.

По данным УФСБ, деятельность сектантов была пресечена в 2021 году. Ее участники продолжали проводить тайные собрания, зная, что организация в 2017 году была признана экстремистской. Они проповедовали свое учение среди населения, распространяли религиозную литературу в соцсетях.

Ранее в Челябинске был осужден один из лидеров регионального движения секты, который вербовал новых членов с 2017 по 2021 годы. Он получил шесть лет лишения свободы условно с испытательным сроком четыре года.

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Суд в Аше (Челябинская область) приговорил к 6 годам условного лишения свободы главаря местной ячейки религиозной секты «Свидетели Иеговы» (признана в России экстремистской, запрещена и ликвидирована решением Верховного суда РФ). Об этом сообщили в управлении ФСБ по Челябинской области. «Суд приговорил виновного к шести годам лишения свободы условно с испытательным сроком три года. Он лишен права заниматься деятельностью, связанной с руководством религиозными организациями на срок три года», — говорится в сообщении ведомства. По данным УФСБ, деятельность сектантов была пресечена в 2021 году. Ее участники продолжали проводить тайные собрания, зная, что организация в 2017 году была признана экстремистской. Они проповедовали свое учение среди населения, распространяли религиозную литературу в соцсетях. Ранее в Челябинске был осужден один из лидеров регионального движения секты, который вербовал новых членов с 2017 по 2021 годы. Он получил шесть лет лишения свободы условно с испытательным сроком четыре года.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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