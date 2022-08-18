В Челябинске организатора секты экстремистов оставили на свободе

Последователь запрещенной организации получил условное лишение свободы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Челябинский областной суд оставил без изменения приговор первой инстанции в отношении организатора ячейки религиозной секты «Свидетели Иеговы» (признана в России экстремистской, запрещена и ликвидирована решением Верховного суда РФ), виновного в организации деятельности экстремистской организации (ч. 1 ст. 282.2 УК РФ). За преступление он получил условный срок.

«Металлургический районный суд Челябинска установил, что с 2017 по 2021 год мужчина вовлекал в запрещенную организацию новых членов, организовал в Челябинске собрания адептов секты, где пропагандировал ее деятельность, распространял литературу. Сам он житель Еманжелинска, считался одним из лидеров движения в регионе. Он получил шесть лет лишения свободы условно с испытательным сроком четыре года», — рассказал источник URA.RU в суде.

Преступление выявили сотрудники центра по противодействию экстремизму ГУ МВД по Челябинской области. В апелляционной инстанции приговор оставлен без изменения. Информация об этом содержится в базе судопроизводства.

Известно, что вместе с осужденным в 2021 году были задержаны еще трое адептов секты. Уголовные дела в отношении них выделены в отдельное производство.