В Перми снесут аварийный дом Фото: Размик Закарян © URA.RU

В Перми в декабре снесут дом по улице Пермской, 58. Об этом рассказал глава города Алексей Демкин. Ему не раз поступали жалобы от жителей, которые были обеспокоены, что в аварийном здании играют дети.

«Подготовка к сносу уже началась — установлено ограждение, идет вынос сетей электроснабжения. Снесем в декабре. Соседний дом по улице Пермской, 60 — в списке на демонтаж. Его снесем в следующем году», — написал Демкин в своем telegram-канале.

Глава администрации Перми подчеркивает, что с начала года в городе было снесено 47 аварийных домов. По сравнению с предыдущими годами общая площадь снесенного жилфонда увеличилась более чем в 2 раза.

URA.RU сообщало ранее, что часть жителей дома по ул. Куйбышева, 143 в Перми до конца 2022 года должны переселить в помещения маневренного фонда. Указанный многоквартирный объект был признан аварийным. Корреспонденты информационного агентства сообщали также, что Пермский край получит больше 1,2 млрд рублей на расселение аварийного жилья.