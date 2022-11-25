25 ноября 2022

Дом в центре города, на который жаловались пермяки, снесут до конца года. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Первые участки реновации. Екатеринбург, барак, аварийный дом, ветхое жилье, реновация
В Перми снесут аварийный дом Фото:

В Перми в декабре снесут дом по улице Пермской, 58. Об этом рассказал глава города Алексей Демкин. Ему не раз поступали жалобы от жителей, которые были обеспокоены, что в аварийном здании играют дети.

«Подготовка к сносу уже началась — установлено ограждение, идет вынос сетей электроснабжения. Снесем в декабре. Соседний дом по улице Пермской, 60 — в списке на демонтаж. Его снесем в следующем году», — написал Демкин в своем telegram-канале.

Глава администрации Перми подчеркивает, что с начала года в городе было снесено 47 аварийных домов. По сравнению с предыдущими годами общая площадь снесенного жилфонда увеличилась более чем в 2 раза.

URA.RU сообщало ранее, что часть жителей дома по ул. Куйбышева, 143 в Перми до конца 2022 года должны переселить в помещения маневренного фонда. Указанный многоквартирный объект был признан аварийным. Корреспонденты информационного агентства сообщали также, что Пермский край получит больше 1,2 млрд рублей на расселение аварийного жилья.

Алексей Демкин рассказал о сроках сноса аварийного дома
Фото:

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В Перми в декабре снесут дом по улице Пермской, 58. Об этом рассказал глава города Алексей Демкин. Ему не раз поступали жалобы от жителей, которые были обеспокоены, что в аварийном здании играют дети. «Подготовка к сносу уже началась — установлено ограждение, идет вынос сетей электроснабжения. Снесем в декабре. Соседний дом по улице Пермской, 60 — в списке на демонтаж. Его снесем в следующем году», — написал Демкин в своем telegram-канале. Глава администрации Перми подчеркивает, что с начала года в городе было снесено 47 аварийных домов. По сравнению с предыдущими годами общая площадь снесенного жилфонда увеличилась более чем в 2 раза. URA.RU сообщало ранее, что часть жителей дома по ул. Куйбышева, 143 в Перми до конца 2022 года должны переселить в помещения маневренного фонда. Указанный многоквартирный объект был признан аварийным. Корреспонденты информационного агентства сообщали также, что Пермский край получит больше 1,2 млрд рублей на расселение аварийного жилья.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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