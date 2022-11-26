Ларов обвинил Европу в начале спецоперации

Европа подтолкнула Зеленского к силовому захвату Донбасса, считает Лавров Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Европа не заставляла предыдущего президента Украины Петра Порошенко и нынешнего Владимира Зеленского к соблюдению Минских соглашений, продвигая в стране план по силовому захвату Донбасса, что и послужило доводом к началу спецоперации РФ. Об этом заявил глава МИД Сергей Лавров.

«Европа породила такую ситуацию на Украине, потому что категорически отказалась заставить П.А.Порошенко, а потом и В.А.Зеленского выполнить Минские договоренности. ЕС потакал открыто объявленной Киевом линии на реализацию „плана Б“, — силового захвата Донбасса. Это и послужило причиной нашей специальной военной операции. В этой связи Европа тоже выступает в известной степени как „автор“ сложившейся ситуации», — заявил Лавров, слова которого приводят на сайте ведомства.

Он призвал ЕС делать выводы из истории и текущей ситуации. «Надеюсь, что после опыта с „арабской весной“ нынешняя украинская „волна“ будет восприниматься в Евросоюзе как информация к размышлению, но пока страны ЕС не сильно думают о себе. С такой философией Европа… Желаю ей удачи», -резюмировал Лавров.

Россия начала спецоперацию на Украине по указу президент РФ Владимира Путина, чтобы прекратить восьмилетний геноцид мирных жителей Донбасса. Обстрелы ВСУ в регионе не прекращались, несмотря на заключение Минских соглашений в 2015 году. Тогда руководители Германии, Франции, Украины и России в формате «нормандской четверки» договорились ургулировать конфликт между Украиной и ЛДНР. Однако Киев игнорировал выполнение договоренностей и впоследствии признал, что вовсе не собирался им следовать.