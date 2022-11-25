В Пермском крае разыскивают двух девочек-подростков

К поискам подростков подключились полицейские Фото: Сергей Русанов © URA.RU

В Прикамье разыскивают двух несовершеннолетних. О местоположении 14-летних девочек ничего не известно с 24 ноября, передают СМИ.

«Марина Смольская и ее подруга Катя Архипова 24 ноября в четыре часа дня вместе вышли из дома. Они должны были пойти в больницу. С тех пор никто не знает, где они находятся. В соцсети местные жители пишут, что их видели около ЦУМа и ТЦ „Миллениум“», — указано на сайте perm.aif.ru. В пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю корреспонденту URA.RU рассказали, что от родителей поступало обращение о пропаже девочек. Сотрудники правоохранительных органов подключились к поискам.

Катя и Марина являются подругами и одноклассницами. По словам родителей одной из пропавшей, в день исчезновения они не ссорились. Марина была одета в бежевую куртку, черную шапку, темные джинсы и кроссовки. При себе у нее была небольшая синяя сумка. На подруге были вещи черного цвета. Обе — невысокого роста, примерно 150 сантиметров.

О том, что в Пермском крае объявили срочный сбор на поиски 17-летнего лысвенца, URA.RU писало в октябре. А месяцем ранее корреспонденты агентства сообщали о девочке-подростке, которая бесследно исчезла. Позже ее нашли.