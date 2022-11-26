Yeni Safak: Турция проведет наземную операцию в Сирии в ближайшее время

В Турции прошла встреча между главой Турции, министром национальной обороны и министром иностранных дел по вопросам спецоперации в СирииФото: Официальный сайт Президента РФ
Президент Турции Реджеп Эрдоган в кратчайшие сроки проведет наземную операцию в Сирии. Об этом сообщил министр национальной обороны Хулуси Акар.
«Согласно полученной информации, последняя точка, достигнутая в воздушной кампании, была разъяснена в презентации Акара. В презентации, где говорилось о том, что в кратчайшие сроки будет проведена наземная операция», — пишет турецкая газета Yeni Safak. Данное заявление министра было сделано в ходе рабочей встречи с министром иностранных дел Мевлютом Чавушоглу и главой страны Реджеп Эрдоганом.
Турция начала собственную спецоперации «Коготь-меч» на территории Сирии 20 ноября. Основная цель операции заключается в борьбе с террористами. Министр обороны Турции Хулуси Акар уточнял, что турецкой стороной было ликвидировано 326 террористов в Сирии и Ираке, пишет RT.
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Президент Турции Реджеп Эрдоган в кратчайшие сроки проведет наземную операцию в Сирии. Об этом сообщил министр национальной обороны Хулуси Акар. «Согласно полученной информации, последняя точка, достигнутая в воздушной кампании, была разъяснена в презентации Акара. В презентации, где говорилось о том, что в кратчайшие сроки будет проведена наземная операция», — пишет турецкая газета Yeni Safak. Данное заявление министра было сделано в ходе рабочей встречи с министром иностранных дел Мевлютом Чавушоглу и главой страны Реджеп Эрдоганом. Турция начала собственную спецоперации «Коготь-меч» на территории Сирии 20 ноября. Основная цель операции заключается в борьбе с террористами. Министр обороны Турции Хулуси Акар уточнял, что турецкой стороной было ликвидировано 326 террористов в Сирии и Ираке, пишет RT.