TRT: Эрдоган приказал начать спецоперацию после возвращения с G20

20 ноября 2022 в 13:48 Размер текста - 17 +

Эрдоган отдал приказ о начале воздушной операции «Коготь-меч» Фото: Официальный сайт Президента России kremlin.ru Президент Турции Реджеп Эрдоган вскоре после приезда с саммита G20 в Индонезии отдал приказ о начале проведения воздушной операции «Коготь-меч». Об этом сообщает турецкий телеканал TRT Haber. «Президент Эрдоган по возвращении из Индонезии приказал начать воздушную операцию», — передает телеканал. Приказ о начале операции «Коготь-меч» Эрдоган отдал министру национальной обороны Хулуси Акару. Ранее минобороны Турции подтвердило, что турецкие ВВС наносят удары по террористам в Сирии и Ираке. При этом ВВС Турции заявили, что не входили в воскресенье в воздушное пространство Сирии при нанесении ударов по регионам в этой стране, передает «Царьград».

Президент Турции Реджеп Эрдоган вскоре после приезда с саммита G20 в Индонезии отдал приказ о начале проведения воздушной операции «Коготь-меч». Об этом сообщает турецкий телеканал TRT Haber. «Президент Эрдоган по возвращении из Индонезии приказал начать воздушную операцию», — передает телеканал. Приказ о начале операции «Коготь-меч» Эрдоган отдал министру национальной обороны Хулуси Акару. Ранее минобороны Турции подтвердило, что турецкие ВВС наносят удары по террористам в Сирии и Ираке. При этом ВВС Турции заявили, что не входили в воскресенье в воздушное пространство Сирии при нанесении ударов по регионам в этой стране, передает «Царьград».