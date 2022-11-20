TRT: Эрдоган приказал начать спецоперацию после возвращения с G20

Эрдоган отдал приказ о начале воздушной операции «Коготь-меч»
Президент Турции Реджеп Эрдоган вскоре после приезда с саммита G20 в Индонезии отдал приказ о начале проведения воздушной операции «Коготь-меч». Об этом сообщает турецкий телеканал TRT Haber.
«Президент Эрдоган по возвращении из Индонезии приказал начать воздушную операцию», — передает телеканал. Приказ о начале операции «Коготь-меч» Эрдоган отдал министру национальной обороны Хулуси Акару.
Ранее минобороны Турции подтвердило, что турецкие ВВС наносят удары по террористам в Сирии и Ираке. При этом ВВС Турции заявили, что не входили в воскресенье в воздушное пространство Сирии при нанесении ударов по регионам в этой стране, передает «Царьград».
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