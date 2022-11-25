Охранник ТЦ «Гринвич», избивший посетителя, получит премию

Охранник ТЦ «Гринвич», избивший посетителя получит премию

26 ноября 2022 в 20:22 Размер текста - 17 +

По словам представителя «Гринвича», охранник действовал в рамках полномочий Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Разбивший нос посетителю охранник екатеринбургского ТЦ «Гринвич» действовал в рамках своих полномочий, и за свои действия получит премию. Об этом, в разговоре с корреспондентом URA.RU, сообщил руководитель отдела рекламы «Гринвича» Илья Клюжин. «Данный посетитель, страдающий алкогольной зависимостью, неоднократно посещавший ТЦ в состоянии алкогольного опьянения, вел себя вызывающе и сам много раз являлся причиной конфликтов. Охранник в данной ситуации действовал правильно и решительно, за что получит премию», — прокомментировал Клюжин. Ранее URA.RU сообщало об инциденте между посетителем торгового центра «Гринвич» и охранником. На видео снятом очевидцем, охранник бьет в лицо мужчину.

Разбивший нос посетителю охранник екатеринбургского ТЦ «Гринвич» действовал в рамках своих полномочий, и за свои действия получит премию. Об этом, в разговоре с корреспондентом URA.RU, сообщил руководитель отдела рекламы «Гринвича» Илья Клюжин. «Данный посетитель, страдающий алкогольной зависимостью, неоднократно посещавший ТЦ в состоянии алкогольного опьянения, вел себя вызывающе и сам много раз являлся причиной конфликтов. Охранник в данной ситуации действовал правильно и решительно, за что получит премию», — прокомментировал Клюжин. Ранее URA.RU сообщало об инциденте между посетителем торгового центра «Гринвич» и охранником. На видео снятом очевидцем, охранник бьет в лицо мужчину.