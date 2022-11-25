25 ноября 2022

Охранник ТЦ «Гринвич», избивший посетителя, получит премию

Охранник ТЦ «Гринвич», избивший посетителя получит премию
© Служба новостей «URA.RU»
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III съезд движения
По словам представителя «Гринвича», охранник действовал в рамках полномочий Фото:

Разбивший нос посетителю охранник екатеринбургского ТЦ «Гринвич» действовал в рамках своих полномочий, и за свои действия получит премию. Об этом, в разговоре с корреспондентом URA.RU, сообщил руководитель отдела рекламы «Гринвича» Илья Клюжин.

«Данный посетитель, страдающий алкогольной зависимостью, неоднократно посещавший ТЦ в состоянии алкогольного опьянения, вел себя вызывающе и сам много раз являлся причиной конфликтов. Охранник в данной ситуации действовал правильно и решительно, за что получит премию», — прокомментировал Клюжин.

Ранее URA.RU сообщало об инциденте между посетителем торгового центра «Гринвич» и охранником. На видео снятом очевидцем, охранник бьет в лицо мужчину.

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Разбивший нос посетителю охранник екатеринбургского ТЦ «Гринвич» действовал в рамках своих полномочий, и за свои действия получит премию. Об этом, в разговоре с корреспондентом URA.RU, сообщил руководитель отдела рекламы «Гринвича» Илья Клюжин. «Данный посетитель, страдающий алкогольной зависимостью, неоднократно посещавший ТЦ в состоянии алкогольного опьянения, вел себя вызывающе и сам много раз являлся причиной конфликтов. Охранник в данной ситуации действовал правильно и решительно, за что получит премию», — прокомментировал Клюжин. Ранее URA.RU сообщало об инциденте между посетителем торгового центра «Гринвич» и охранником. На видео снятом очевидцем, охранник бьет в лицо мужчину.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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