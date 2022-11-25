25 ноября 2022

В «Гринвиче» охранник разбил нос посетителю. Видео

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Открытие пятой очереди ТРЦ
Охранник торгового центра разбил нос посетителю Фото:

В екатеринбургском торговом центре «Гринвич» охранник избил посетителя. Об этом сообщил очевидец в одной из соцсетей.

«Охранник подошел к столу, за которым сидел мужчина и в грубой форме сказал ему уйти. После этого начал избивать его, а в конце нанес посетителю удар головой, разбив ему нос до крови», — сообщил свидетель происшествия в telegram-канале «Инцидент Екатеринбург».

Все это происходило на глазах у многочисленных посетителей, среди которых были дети. Дальнейшие действия пострадавшего неизвестны.

Ранее URA.RU сообщало о мужчине, который устроил дебош в торговом центре Каменска-Уральского (Свердловская область). Дебошира скрутили полицейские, прибывшие на вызов.

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В екатеринбургском торговом центре «Гринвич» охранник избил посетителя. Об этом сообщил очевидец в одной из соцсетей. «Охранник подошел к столу, за которым сидел мужчина и в грубой форме сказал ему уйти. После этого начал избивать его, а в конце нанес посетителю удар головой, разбив ему нос до крови», — сообщил свидетель происшествия в telegram-канале «Инцидент Екатеринбург». Все это происходило на глазах у многочисленных посетителей, среди которых были дети. Дальнейшие действия пострадавшего неизвестны. Ранее URA.RU сообщало о мужчине, который устроил дебош в торговом центре Каменска-Уральского (Свердловская область). Дебошира скрутили полицейские, прибывшие на вызов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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