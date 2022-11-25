Охранник торгового центра разбил нос посетителю Фото: Анна Майорова © URA.RU

В екатеринбургском торговом центре «Гринвич» охранник избил посетителя. Об этом сообщил очевидец в одной из соцсетей.

«Охранник подошел к столу, за которым сидел мужчина и в грубой форме сказал ему уйти. После этого начал избивать его, а в конце нанес посетителю удар головой, разбив ему нос до крови», — сообщил свидетель происшествия в telegram-канале «Инцидент Екатеринбург».

Все это происходило на глазах у многочисленных посетителей, среди которых были дети. Дальнейшие действия пострадавшего неизвестны.

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