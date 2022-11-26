Военный академик Сивков назвал ключевые отличия тактики российских генералов от ВСУ

Военный академик Сивков: мощные удары и сохранение жизней солдат отличают тактику РФ от ВСУ

26 ноября 2022 в 22:24 Размер текста - 17 +

Россия бережет солдат за счет обстрела артиллерией и авиацией, сказал Константин Сивков Фото: Таисия Воронцова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Тактика российских генералов отличается от ВСУ мощными атаками артиллерии и авиации, а также бережливым отношением к солдатам. Об этом в беседе с URA.RU сообщил действительный академик, заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков. «Разница заключается в следующем, РФ во время наступления осуществляет глубокое поражение противника артиллерией и авиацией. Блокирует подходы резервов, стирает с лица земли укрепрайоны, уничтожает все, что можно уничтожить артиллерийским огнем. Только лишь после того, как проведены многократные артиллерийские удары, авиационный удар и того, как полностью противник разгромлен, встают задача просто зачистки территории, идут сухопутные войска», — сказал Константин Сивков. Вооруженные силы Украины действуют совершенно иначе, уверил собеседник агентства. «После небольшого артиллерийского воздействия они сразу бросают в бой войска в расчете на то, что они просочатся между опорными пунктами нашей мобильной обороны. И делают ставку на действие небольших мобильных групп, которые должны просочиться потом с тыла и спереди, и попытаться уничтожить опорные пункты. В итоге они несут огромные потери. То есть наши берут за счет мощного огневого поражения, противник пытается действовать за счет живой силы», — выразился военный эксперт. В начале СВО одной из крупнейших российских группировок «Центр» командовал генерал-полковник Александр Лапин. Под его началом удалось полностью освободить Луганскую народную республику. Командующим войсками Восточного военного округа является генерал-лейтенант Рустам Мурадов. Группировку «Юг» возглавлял генерал армии Сергей Суровикин. Позднее он возглавил Объединенную группировку войск в зоне СВО. После его назначения вооруженные силы РФ приступили к мощным артиллерийским атакам энергетической инфраструктуры Украины. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Тактика российских генералов отличается от ВСУ мощными атаками артиллерии и авиации, а также бережливым отношением к солдатам. Об этом в беседе с URA.RU сообщил действительный академик, заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков. «Разница заключается в следующем, РФ во время наступления осуществляет глубокое поражение противника артиллерией и авиацией. Блокирует подходы резервов, стирает с лица земли укрепрайоны, уничтожает все, что можно уничтожить артиллерийским огнем. Только лишь после того, как проведены многократные артиллерийские удары, авиационный удар и того, как полностью противник разгромлен, встают задача просто зачистки территории, идут сухопутные войска», — сказал Константин Сивков. Вооруженные силы Украины действуют совершенно иначе, уверил собеседник агентства. «После небольшого артиллерийского воздействия они сразу бросают в бой войска в расчете на то, что они просочатся между опорными пунктами нашей мобильной обороны. И делают ставку на действие небольших мобильных групп, которые должны просочиться потом с тыла и спереди, и попытаться уничтожить опорные пункты. В итоге они несут огромные потери. То есть наши берут за счет мощного огневого поражения, противник пытается действовать за счет живой силы», — выразился военный эксперт. В начале СВО одной из крупнейших российских группировок «Центр» командовал генерал-полковник Александр Лапин. Под его началом удалось полностью освободить Луганскую народную республику. Командующим войсками Восточного военного округа является генерал-лейтенант Рустам Мурадов. Группировку «Юг» возглавлял генерал армии Сергей Суровикин. Позднее он возглавил Объединенную группировку войск в зоне СВО. После его назначения вооруженные силы РФ приступили к мощным артиллерийским атакам энергетической инфраструктуры Украины.