26 ноября 2022

Полиция Казахстана пресекла массовый протест в Астане

© Служба новостей «URA.RU»
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Несанкционированная акция сторонников оппозиционера Алексея Навального. Москва, митинг, полиция, протест, омон
Полиция прокомментировала массовый протест в Астане Фото:

Правоохранительные органы Казахстана пресекли массовый протест в Астане. Об этом сообщает пресс-служба МВД страны.

«В целях обеспечения безопасности жителей города полиция была вынуждена принять меры по пресечению противоправных действий. При этом участники незаконного шествия оказали физическое сопротивление сотрудникам», — передает пресс-служба МВД Казахстана в соцсетях.

Также сообщается, что виновные лица установлены, доставлены в полицию. Их действиям будет дана правовая оценка.

Ранее стало известно, что в Астане начались протесты. Они проходят на фоне инаугурации избранного президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева.

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Правоохранительные органы Казахстана пресекли массовый протест в Астане. Об этом сообщает пресс-служба МВД страны. «В целях обеспечения безопасности жителей города полиция была вынуждена принять меры по пресечению противоправных действий. При этом участники незаконного шествия оказали физическое сопротивление сотрудникам», — передает пресс-служба МВД Казахстана в соцсетях. Также сообщается, что виновные лица установлены, доставлены в полицию. Их действиям будет дана правовая оценка. Ранее стало известно, что в Астане начались протесты. Они проходят на фоне инаугурации избранного президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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