Полиция Казахстана пресекла массовый протест в Астане

Полиция прокомментировала массовый протест в Астане
Правоохранительные органы Казахстана пресекли массовый протест в Астане. Об этом сообщает пресс-служба МВД страны.
«В целях обеспечения безопасности жителей города полиция была вынуждена принять меры по пресечению противоправных действий. При этом участники незаконного шествия оказали физическое сопротивление сотрудникам», — передает пресс-служба МВД Казахстана в соцсетях.
Также сообщается, что виновные лица установлены, доставлены в полицию. Их действиям будет дана правовая оценка.
Ранее стало известно, что в Астане начались протесты. Они проходят на фоне инаугурации избранного президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева.
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