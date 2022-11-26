В Астане проходят протесты после выборов президента. Видео

26 ноября 2022 в 21:11 Размер текста - 17 +

В столице Казахстана проходят протесты Фото: Владимир Андреев © URA.RU В столице Казахстана Астане начались протесты. Они проходят на фоне инаугурации избранного президента Касым-Жомарта Токаева. «В Астане проходят столкновения между протестующими и полицией», — передает telegram-канал «Смотри». Количество задержанных не уточняется. Также в столице Казахстана наблюдались перебои в работе интернета и мобильной связи. В течение часа неполадки были устранены, сообщает РИА Новости. Протесты в Астане проходят на фоне инаугурации президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева. На прошедших выборах он набрал 82.75% голосов и переизбрался на пост главы государства.

В столице Казахстана Астане начались протесты. Они проходят на фоне инаугурации избранного президента Касым-Жомарта Токаева. «В Астане проходят столкновения между протестующими и полицией», — передает telegram-канал «Смотри». Количество задержанных не уточняется. Также в столице Казахстана наблюдались перебои в работе интернета и мобильной связи. В течение часа неполадки были устранены, сообщает РИА Новости. Протесты в Астане проходят на фоне инаугурации президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева. На прошедших выборах он набрал 82.75% голосов и переизбрался на пост главы государства.