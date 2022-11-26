В Астане проходят протесты после выборов президента. Видео

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Столица Казахстана Астана. Астана, президентский дворец, астана, акорда, администрация президента казахстана
В столице Казахстана проходят протесты Фото:

В столице Казахстана Астане начались протесты. Они проходят на фоне инаугурации избранного президента Касым-Жомарта Токаева.

«В Астане проходят столкновения между протестующими и полицией», — передает telegram-канал «Смотри». Количество задержанных не уточняется.

Также в столице Казахстана наблюдались перебои в работе интернета и мобильной связи. В течение часа неполадки были устранены, сообщает РИА Новости.

Протесты в Астане проходят на фоне инаугурации президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева. На прошедших выборах он набрал 82.75% голосов и переизбрался на пост главы государства.

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В столице Казахстана Астане начались протесты. Они проходят на фоне инаугурации избранного президента Касым-Жомарта Токаева. «В Астане проходят столкновения между протестующими и полицией», — передает telegram-канал «Смотри». Количество задержанных не уточняется. Также в столице Казахстана наблюдались перебои в работе интернета и мобильной связи. В течение часа неполадки были устранены, сообщает РИА Новости. Протесты в Астане проходят на фоне инаугурации президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева. На прошедших выборах он набрал 82.75% голосов и переизбрался на пост главы государства.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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