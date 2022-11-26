В ЯНАО выбрали лучших инструкторов и тренеров

27 ноября 2022 в 00:04 Размер текста - 17 +

В Ноябрьске выбрали лучших представителей сферы физкультуры и спорта (фото из архива) Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU В Ноябрьске (ЯНАО) подвели итоги окружного конкурса профмастерства в сфере физкультуры и спорта «Спортивный Олимп — 2022». Лучших определили в четырех номинациях: тренер, инструктор-методист, инструктор по спорту, учитель физкультуры, сообщили на странице администрации Ноябрьска в соцсети «ВКонтакте». В номинации «Инструктор по физической культуре» победил Валентин Горобец из Ноябрьска. Виталий Крикунов из Лабытнанги занял первое место в номинации «Тренер-преподаватель». Лучшим методистом стала Татьяна Ощинская из Ноябрьска. Победителем среди учителей физкультуры стал Александр Мудревский из Губкинского. В двухдневных состязаниях приняли участие 48 человек. Конкурс проводился в рамках нацпроекта «Демография», проекта — «Спорт — норма жизни». Ранее сообщалось, что Анастасия Бакаева из Ноябрьска и Айдар Фасиков из Харпа (ЯНАО) получили дипломы лауреатов на Всероссийском конкурсе «Педагогический дебют». В конкурсе участвовали почти полторы тысячи работников образования из многих регионов России.

В Ноябрьске (ЯНАО) подвели итоги окружного конкурса профмастерства в сфере физкультуры и спорта «Спортивный Олимп — 2022». Лучших определили в четырех номинациях: тренер, инструктор-методист, инструктор по спорту, учитель физкультуры, сообщили на странице администрации Ноябрьска в соцсети «ВКонтакте». В номинации «Инструктор по физической культуре» победил Валентин Горобец из Ноябрьска. Виталий Крикунов из Лабытнанги занял первое место в номинации «Тренер-преподаватель». Лучшим методистом стала Татьяна Ощинская из Ноябрьска. Победителем среди учителей физкультуры стал Александр Мудревский из Губкинского. В двухдневных состязаниях приняли участие 48 человек. Конкурс проводился в рамках нацпроекта «Демография», проекта — «Спорт — норма жизни». Ранее сообщалось, что Анастасия Бакаева из Ноябрьска и Айдар Фасиков из Харпа (ЯНАО) получили дипломы лауреатов на Всероссийском конкурсе «Педагогический дебют». В конкурсе участвовали почти полторы тысячи работников образования из многих регионов России.