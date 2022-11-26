26 ноября 2022
25 ноября 2022
24 ноября 2022

В ЯНАО выбрали лучших инструкторов и тренеров

© Служба новостей «URA.RU»
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В Ноябрьске выбрали лучших представителей сферы физкультуры и спорта (фото из архива) Фото:

В Ноябрьске (ЯНАО) подвели итоги окружного конкурса профмастерства в сфере физкультуры и спорта «Спортивный Олимп — 2022». Лучших определили в четырех номинациях: тренер, инструктор-методист, инструктор по спорту, учитель физкультуры, сообщили на странице администрации Ноябрьска в соцсети «ВКонтакте».

В номинации «Инструктор по физической культуре» победил Валентин Горобец из Ноябрьска. Виталий Крикунов из Лабытнанги занял первое место в номинации «Тренер-преподаватель». Лучшим методистом стала Татьяна Ощинская из Ноябрьска. Победителем среди учителей физкультуры стал Александр Мудревский из Губкинского.

В двухдневных состязаниях приняли участие 48 человек. Конкурс проводился в рамках нацпроекта «Демография», проекта — «Спорт — норма жизни».

Ранее сообщалось, что Анастасия Бакаева из Ноябрьска и Айдар Фасиков из Харпа (ЯНАО) получили дипломы лауреатов на Всероссийском конкурсе «Педагогический дебют». В конкурсе участвовали почти полторы тысячи работников образования из многих регионов России.

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В Ноябрьске (ЯНАО) подвели итоги окружного конкурса профмастерства в сфере физкультуры и спорта «Спортивный Олимп — 2022». Лучших определили в четырех номинациях: тренер, инструктор-методист, инструктор по спорту, учитель физкультуры, сообщили на странице администрации Ноябрьска в соцсети «ВКонтакте». В номинации «Инструктор по физической культуре» победил Валентин Горобец из Ноябрьска. Виталий Крикунов из Лабытнанги занял первое место в номинации «Тренер-преподаватель». Лучшим методистом стала Татьяна Ощинская из Ноябрьска. Победителем среди учителей физкультуры стал Александр Мудревский из Губкинского. В двухдневных состязаниях приняли участие 48 человек. Конкурс проводился в рамках нацпроекта «Демография», проекта — «Спорт — норма жизни». Ранее сообщалось, что Анастасия Бакаева из Ноябрьска и Айдар Фасиков из Харпа (ЯНАО) получили дипломы лауреатов на Всероссийском конкурсе «Педагогический дебют». В конкурсе участвовали почти полторы тысячи работников образования из многих регионов России.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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