Депутат Рады Арахамия: каждый пятый «Пункт несокрушимости» на Украине закрыт

27 ноября 2022 в 04:04 Размер текста - 17 +

Давид Арахамия застыдил городские власти Киева за закрытые «Пункты несокрушимости» на Украине Фото: Василий Заболотных © URA.RU Каждый пятый «Пункт несокрушимости» на Украине закрыт, городской власти Киева должно быть из-за этого стыдно. Об этом заявил руководитель фракции правящей партии «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия. «Мне, честно говоря, как представителю власти стыдно, хотя это должно быть стыдно не мне, а городской власти Киева. Но мне стыдно, потому что в 20% эти „Пункты несокрушимости“ вообще закрыты», — сказал Давид Арахамия в эфире единого телемарафона, его слова передает «Интерфакс-Украина». Он добавил, что при этом, не во всех действующих пунктах созданы необходимые условия. По его словам, киевляне жалуются на отсутствие в пунктах тепла и интернета. Ранее украинский президент Владимир Зеленский раскритиковал качество организации «Пункт несокрушимости» на Украине. По его словам, всем необходимым в столице обеспечены только два пункта, из-за этого поступило много жалоб от киевлян, передает МК .

Каждый пятый «Пункт несокрушимости» на Украине закрыт, городской власти Киева должно быть из-за этого стыдно. Об этом заявил руководитель фракции правящей партии «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия. «Мне, честно говоря, как представителю власти стыдно, хотя это должно быть стыдно не мне, а городской власти Киева. Но мне стыдно, потому что в 20% эти „Пункты несокрушимости“ вообще закрыты», — сказал Давид Арахамия в эфире единого телемарафона, его слова передает «Интерфакс-Украина». Он добавил, что при этом, не во всех действующих пунктах созданы необходимые условия. По его словам, киевляне жалуются на отсутствие в пунктах тепла и интернета. Ранее украинский президент Владимир Зеленский раскритиковал качество организации «Пункт несокрушимости» на Украине. По его словам, всем необходимым в столице обеспечены только два пункта, из-за этого поступило много жалоб от киевлян, передает МК.