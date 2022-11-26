В Кургане чуть не застрелили собаку из-за клеветы пенсионерки

Найденной на улице собаке срочно ищут теплый дом Фото: Размик Закарян © URA.RU

В Кургане из-за клеветы пожилой женщины соответствующие службы чуть не застрелили породистую собаку, которую оставили на улице хозяева. Об этом в соцсети «ВКонтакте» рассказали общественники, помогающие бездомным животным.

«Поступает информация, что на собаку вызван отстрел, якобы он покусал бабушку и она обратилась в местную администрацию. Позже выяснилось, что стафф не способен вообще на агрессию, а бабушке просто было страшно ходить возле этой собаки», — сообщает на своей странице «ВКонтакте» общественница Оксана Васильева.

По информации в посте, стаффордширского терьера бросили уже несколько хозяев и он оставался на улице в мороз. Последняя семья, у которой находилась собака, отказалась от нее спустя три дня, пишет волонтер. «Дело в том, что он может сходить в туалет дома, он поскуливал и просился, но новые хозяева этого не замечали и с новыми лужами поняли, что слово „ответственность“ можно отменить», — рассказывается в посте.

Общественники отмечают, что у брошенного стаффордширского терьера нет куратора и места передержки. Уточняется, что его негде оставить на зиму, поэтому собаке срочно ищут временного опекуна или нового ответственного хозяина. Активисты просят звонить по телефону: +7(951) 27-11-351.

Собаку несколько раз замечали бегающим в холода по улицам Кургана Оксана Васильева, «ВКонтакте»