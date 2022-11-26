В США заявили, что Россия способна уничтожить Украину за один день

Россия способна уничтожить Украину за один день, а ее сдержанность в вопросе наступления — стратегическая ошибка. С таким мнением выступил экс-сотрудник Белого дома при администрации Рональда Рейгана Пол Крейг Робертс.
«Россия может уничтожить Украину за день без применения ядерного оружия», — пишет Робертс на своем сайте, указывая на ложное представление о конфликте западных стран. По его мнению, сдержанность Кремля в вопросе наступления на Украину является его стратегической ошибкой, так как это «позволило Западу вмешаться и расширить конфликт».
Ранее президент России Владимир Путин исключил применение ядерного оружия в ходе спецоперации на Украине, сообщает телеканал 360. Он также подчеркивал, что уничтожение Украины не является целью спецоперации. При этом Путин отмечал, что Россия добьется своих целей в ходе спецоперации, передает Nation News.
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Россия способна уничтожить Украину за один день, а ее сдержанность в вопросе наступления — стратегическая ошибка. С таким мнением выступил экс-сотрудник Белого дома при администрации Рональда Рейгана Пол Крейг Робертс. «Россия может уничтожить Украину за день без применения ядерного оружия», — пишет Робертс на своем сайте, указывая на ложное представление о конфликте западных стран. По его мнению, сдержанность Кремля в вопросе наступления на Украину является его стратегической ошибкой, так как это «позволило Западу вмешаться и расширить конфликт». Ранее президент России Владимир Путин исключил применение ядерного оружия в ходе спецоперации на Украине, сообщает телеканал 360. Он также подчеркивал, что уничтожение Украины не является целью спецоперации. При этом Путин отмечал, что Россия добьется своих целей в ходе спецоперации, передает Nation News.