Путин ответил, будет ли Украина существовать как государство Путин: Россия не ставила своей задачей уничтожение Украины 14 октября 2022 в 17:53 Размер текста - 17 + Путин заявил, что Россия не собирается уничтожать Украину как государство Фото: Владимир Андреев © URA.RU Россия не ставила перед собой задачу уничтожения Украины. Об этом заявил президент России Владимир Путин. «Мы же не ставили перед собой задачу уничтожения Украины. Вот в Крыму проживает 2,5 млн человек. Они взяли и воду отрубили, войскам пришлось зайти и открыть воду», — заявил Путин во время пресс-конференции в Астане. Трансляция велась на «России 24». Россия не ставила перед собой задачу уничтожения Украины. Об этом заявил президент России Владимир Путин. «Мы же не ставили перед собой задачу уничтожения Украины. Вот в Крыму проживает 2,5 млн человек. Они взяли и воду отрубили, войскам пришлось зайти и открыть воду», — заявил Путин во время пресс-конференции в Астане. Трансляция велась на «России 24». {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям