Путин ответил, будет ли Украина существовать как государство

Путин заявил, что Россия не собирается уничтожать Украину как государство
Россия не ставила перед собой задачу уничтожения Украины. Об этом заявил президент России Владимир Путин.
«Мы же не ставили перед собой задачу уничтожения Украины. Вот в Крыму проживает 2,5 млн человек. Они взяли и воду отрубили, войскам пришлось зайти и открыть воду», — заявил Путин во время пресс-конференции в Астане. Трансляция велась на «России 24».
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