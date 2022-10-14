Путин ответил, будет ли Украина существовать как государство

Путин: Россия не ставила своей задачей уничтожение Украины
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Владимир Путин на пленарном заседании форума АСИ. Москва, портрет, путин владимир
Путин заявил, что Россия не собирается уничтожать Украину как государство Фото:

Россия не ставила перед собой задачу уничтожения Украины. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

«Мы же не ставили перед собой задачу уничтожения Украины. Вот в Крыму проживает 2,5 млн человек. Они взяли и воду отрубили, войскам пришлось зайти и открыть воду», — заявил Путин во время пресс-конференции в Астане. Трансляция велась на «России 24».

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Россия не ставила перед собой задачу уничтожения Украины. Об этом заявил президент России Владимир Путин. «Мы же не ставили перед собой задачу уничтожения Украины. Вот в Крыму проживает 2,5 млн человек. Они взяли и воду отрубили, войскам пришлось зайти и открыть воду», — заявил Путин во время пресс-конференции в Астане. Трансляция велась на «России 24».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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