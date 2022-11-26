Во Франции потребовали от Макрона и Байдена перестать позориться, помогая Украине

Президент Франции Эмманюэль Макрон, председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, лидер США Джо Байден должны прекратить помогать Киеву деньгами, так как лидер Украины Владимир Зеленский «прячет полученные средства в налоговых гаванях». Об этом заявил лидер французского движения «Патриоты» Флориан Филиппо, отметив, что такая ситуация является позором.
«Байден, Макрон и Урсула хотя бы попросили Зеленского репатриировать десятки миллионов, которые он прячет в налоговых гаванях?! Все разоблачения хранятся в документах Пандоры (архив, в котором раскрываются данные об офшорных счетах, которые якобы имеются у мировых лидеров — прим. URA.RU) Конечно нет! Это делает все это еще более позорным!» — сообщает Филиппо в своем twitter-аккаунте.
Россия начала специальную военную операцию на территории Украины 24 февраля по указу президента РФ Владимира Путина. После этого страны Запада начали помогать Украине деньгами и вооружением. Так, Евросоюз выделил Украине новый пакет помощи на 5 млрд евро. А в Белом доме заявили, что объем военной помощи Украине равен трем военным бюджетам страны. При этом простые американцы недовольны происходящим. Они называют транши «грабежом своего народа», передает телеканал 360.
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Президент Франции Эмманюэль Макрон, председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, лидер США Джо Байден должны прекратить помогать Киеву деньгами, так как лидер Украины Владимир Зеленский «прячет полученные средства в налоговых гаванях». Об этом заявил лидер французского движения «Патриоты» Флориан Филиппо, отметив, что такая ситуация является позором. «Байден, Макрон и Урсула хотя бы попросили Зеленского репатриировать десятки миллионов, которые он прячет в налоговых гаванях?! Все разоблачения хранятся в документах Пандоры (архив, в котором раскрываются данные об офшорных счетах, которые якобы имеются у мировых лидеров — прим. URA.RU) Конечно нет! Это делает все это еще более позорным!» — сообщает Филиппо в своем twitter-аккаунте. Россия начала специальную военную операцию на территории Украины 24 февраля по указу президента РФ Владимира Путина. После этого страны Запада начали помогать Украине деньгами и вооружением. Так, Евросоюз выделил Украине новый пакет помощи на 5 млрд евро. А в Белом доме заявили, что объем военной помощи Украине равен трем военным бюджетам страны. При этом простые американцы недовольны происходящим. Они называют транши «грабежом своего народа», передает телеканал 360.