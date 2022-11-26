Володин: в России запретят суррогатное материнство для иностранцев

В России нужно запретить суррогатное материнство для иностранцев. Госдума примет соответствующее решение в начале декабря. С таким заявлением выступил спикер Госдумы России Вячеслав Володин.
«Суррогатное материнство для иностранцев должно быть запрещено», — написал Володин в своем telegram-канале. В посте он также сравнил суррогатное материнство с торговлей детьми и нелегальным бизнесом. По словам Володина, в его результате дети часто оказываются в тяжелых ситуациях.
Он подчеркнул, что для защиты детей от суррогатного материнства «необходимо сделать все». А также заявил, что соответствующее решение будет принято Госдумой в начале декабря.
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В России нужно запретить суррогатное материнство для иностранцев. Госдума примет соответствующее решение в начале декабря. С таким заявлением выступил спикер Госдумы России Вячеслав Володин. «Суррогатное материнство для иностранцев должно быть запрещено», — написал Володин в своем telegram-канале. В посте он также сравнил суррогатное материнство с торговлей детьми и нелегальным бизнесом. По словам Володина, в его результате дети часто оказываются в тяжелых ситуациях. Он подчеркнул, что для защиты детей от суррогатного материнства «необходимо сделать все». А также заявил, что соответствующее решение будет принято Госдумой в начале декабря.