26 ноября 2022

Володин: в России запретят суррогатное материнство для иностранцев

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Организационное собрание фракции политической партии
Володин сравнил суррогатное материнство с торговлей детьми Фото:

В России нужно запретить суррогатное материнство для иностранцев. Госдума примет соответствующее решение в начале декабря. С таким заявлением выступил спикер Госдумы России Вячеслав Володин.

«Суррогатное материнство для иностранцев должно быть запрещено», — написал Володин в своем telegram-канале. В посте он также сравнил суррогатное материнство с торговлей детьми и нелегальным бизнесом. По словам Володина, в его результате дети часто оказываются в тяжелых ситуациях.

Он подчеркнул, что для защиты детей от суррогатного материнства «необходимо сделать все». А также заявил, что соответствующее решение будет принято Госдумой в начале декабря.

Будьте в курсе всех главных новостей России и мира - читайте канал @uranews

В России нужно запретить суррогатное материнство для иностранцев. Госдума примет соответствующее решение в начале декабря. С таким заявлением выступил спикер Госдумы России Вячеслав Володин. «Суррогатное материнство для иностранцев должно быть запрещено», — написал Володин в своем telegram-канале. В посте он также сравнил суррогатное материнство с торговлей детьми и нелегальным бизнесом. По словам Володина, в его результате дети часто оказываются в тяжелых ситуациях. Он подчеркнул, что для защиты детей от суррогатного материнства «необходимо сделать все». А также заявил, что соответствующее решение будет принято Госдумой в начале декабря.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...