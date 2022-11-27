Власти Кривого Рога заявили об остановке железной дороги из-за обстрелов. Видео

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Вечерний город. Пермь, рельсы, железная дорога
Железная дорога в Кривом Роге не будет работать долго, сообщил Ситниченко Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Кривом Роге из-за обстрелов полностью остановлена работа железной дороги. Об этом сообщил начальник Криворожской военной администрации Евгений Ситниченко.

«Возможность передвижения железной дорогой [в Кривом Роге] сейчас невозможна», — сказал Ситниченко в эфире «Телеканала Рада». Он отметил, что функционировать железная дорога не будет долго, а для ее восстановления потребуется большая и затратная работа.

Ранее украинские СМИ сообщали об объявлении воздушной тревоги в Днепропетровской, Черкасской, Полтавской, Кировоградской областях. Также сообщалось, что в Кривом Роге был поражен объект инфраструктуры. Официального комментария Минобороны России по поводу ракетных ударов по территории Украины 27 ноября на данный момент не было.

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В Кривом Роге из-за обстрелов полностью остановлена работа железной дороги. Об этом сообщил начальник Криворожской военной администрации Евгений Ситниченко. «Возможность передвижения железной дорогой [в Кривом Роге] сейчас невозможна», — сказал Ситниченко в эфире «Телеканала Рада». Он отметил, что функционировать железная дорога не будет долго, а для ее восстановления потребуется большая и затратная работа. Ранее украинские СМИ сообщали об объявлении воздушной тревоги в Днепропетровской, Черкасской, Полтавской, Кировоградской областях. Также сообщалось, что в Кривом Роге был поражен объект инфраструктуры. Официального комментария Минобороны России по поводу ракетных ударов по территории Украины 27 ноября на данный момент не было.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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