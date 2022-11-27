В Верховной Раде призвали украинцев готовиться к худшему

Депутат Рады Арахамия сказал украинцам запастись едой и водой

Следующая неделя может стать тяжелой для украинцев, сообщает депутат Верховной Рады Фото: Илья Московец © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Каждому украинцу следует подготовиться к предстоящей тяжелой неделе: сделать запасы еды и воды. Об этом заявил депутат Верховной Рады Давид Арахамия.

«Следующая неделя может быть очень тяжелой. Мы призываем каждого дополнительно позаботиться о себе и своих семьях: сделайте запас воды, пищи длительного хранения, зарядите телефоны и повербанк, узнайте, где ближайший Пункт Несокрушимости», — заявил Арахамия в своем telegram-канале.

Свое заявление он сделал на фоне массовых отключений света на Украине. Он добавил, что следует ожидать новых атак на инфраструктуру страны.

Россия начала специальную военную операцию на территории Украины 24 февраля по указу президента РФ Владимира Путина. Недавно армия РФ провела массированные атаки по инфраструктуре Украины в ходе которых начались массовые отключения электроэнергии.