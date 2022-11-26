26 ноября 2022
25 ноября 2022

Челябинка показала снежные цветы и ледяные медузы. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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ЖКХ. Челябинск, зима, мороз, ледяные узоры, сосульки
Ледяные фигуры появились из-за аномальных морозов Фото:

Из-за аномальных морозов в Челябинской области образовались причудливые фигуры из снега и льда. Автор фото раскрыла URA.RU подробности съемок.

«Я начала ходить в походы больше четырех лет назад, с того момента и фотографирую, в основном на телефон. Больше всего нравятся зимние пейзажи. Рада, что вам понравилось то, что видят мои глаза», — рассказала URA.RU Инна Дмитриева.

Автор фотографий добавила, что снимает все, что нравится. Чаще всего это природа: озера, леса, горы. Снежные цветы были запечатлены на озере Кисегач, а ледяные медузы — на озере Тургояк.

Ранее синоптики сообщали, что в минувшие двое суток ночью в регионе ожидается до 29 градусов мороза. Аномальное понижение температуры меньше среднегодовой нормы на семь и более градусов.

На льду озера образовались интересные фигуры
Фигуры напоминают цветы, листья или перья
Причудливые сосульки похожи на щупальца медузы

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Из-за аномальных морозов в Челябинской области образовались причудливые фигуры из снега и льда. Автор фото раскрыла URA.RU подробности съемок. «Я начала ходить в походы больше четырех лет назад, с того момента и фотографирую, в основном на телефон. Больше всего нравятся зимние пейзажи. Рада, что вам понравилось то, что видят мои глаза», — рассказала URA.RU Инна Дмитриева. Автор фотографий добавила, что снимает все, что нравится. Чаще всего это природа: озера, леса, горы. Снежные цветы были запечатлены на озере Кисегач, а ледяные медузы — на озере Тургояк. Ранее синоптики сообщали, что в минувшие двое суток ночью в регионе ожидается до 29 градусов мороза. Аномальное понижение температуры меньше среднегодовой нормы на семь и более градусов.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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