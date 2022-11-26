Челябинка показала снежные цветы и ледяные медузы. Фото

27 ноября 2022 в 18:01 Размер текста - 17 +

Ледяные фигуры появились из-за аномальных морозов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Из-за аномальных морозов в Челябинской области образовались причудливые фигуры из снега и льда. Автор фото раскрыла URA.RU подробности съемок. «Я начала ходить в походы больше четырех лет назад, с того момента и фотографирую, в основном на телефон. Больше всего нравятся зимние пейзажи. Рада, что вам понравилось то, что видят мои глаза», — рассказала URA.RU Инна Дмитриева. Автор фотографий добавила, что снимает все, что нравится. Чаще всего это природа: озера, леса, горы. Снежные цветы были запечатлены на озере Кисегач, а ледяные медузы — на озере Тургояк. Ранее синоптики сообщали, что в минувшие двое суток ночью в регионе ожидается до 29 градусов мороза. Аномальное понижение температуры меньше среднегодовой нормы на семь и более градусов. На льду озера образовались интересные фигуры Личная страница Инны Дмитриевой в соцсети «ВКонтакте» Фигуры напоминают цветы, листья или перья Личная страница Инны Дмитриевой в соцсети «ВКонтакте» Причудливые сосульки похожи на щупальца медузы Личная страница Инны Дмитриевой в соцсети «ВКонтакте»

Из-за аномальных морозов в Челябинской области образовались причудливые фигуры из снега и льда. Автор фото раскрыла URA.RU подробности съемок. «Я начала ходить в походы больше четырех лет назад, с того момента и фотографирую, в основном на телефон. Больше всего нравятся зимние пейзажи. Рада, что вам понравилось то, что видят мои глаза», — рассказала URA.RU Инна Дмитриева. Автор фотографий добавила, что снимает все, что нравится. Чаще всего это природа: озера, леса, горы. Снежные цветы были запечатлены на озере Кисегач, а ледяные медузы — на озере Тургояк. Ранее синоптики сообщали, что в минувшие двое суток ночью в регионе ожидается до 29 градусов мороза. Аномальное понижение температуры меньше среднегодовой нормы на семь и более градусов.