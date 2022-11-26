Из-за аномальных морозов в Челябинской области образовались причудливые фигуры из снега и льда. Автор фото раскрыла URA.RU подробности съемок.
«Я начала ходить в походы больше четырех лет назад, с того момента и фотографирую, в основном на телефон. Больше всего нравятся зимние пейзажи. Рада, что вам понравилось то, что видят мои глаза», — рассказала URA.RU Инна Дмитриева.
Автор фотографий добавила, что снимает все, что нравится. Чаще всего это природа: озера, леса, горы. Снежные цветы были запечатлены на озере Кисегач, а ледяные медузы — на озере Тургояк.
Ранее синоптики сообщали, что в минувшие двое суток ночью в регионе ожидается до 29 градусов мороза. Аномальное понижение температуры меньше среднегодовой нормы на семь и более градусов.
На льду озера образовались интересные фигуры
Личная страница Инны Дмитриевой в соцсети «ВКонтакте»
Фигуры напоминают цветы, листья или перья
Личная страница Инны Дмитриевой в соцсети «ВКонтакте»
Причудливые сосульки похожи на щупальца медузы
Личная страница Инны Дмитриевой в соцсети «ВКонтакте»
Из-за аномальных морозов в Челябинской области образовались причудливые фигуры из снега и льда. Автор фото раскрыла URA.RU подробности съемок. «Я начала ходить в походы больше четырех лет назад, с того момента и фотографирую, в основном на телефон. Больше всего нравятся зимние пейзажи. Рада, что вам понравилось то, что видят мои глаза», — рассказала URA.RU Инна Дмитриева. Автор фотографий добавила, что снимает все, что нравится. Чаще всего это природа: озера, леса, горы. Снежные цветы были запечатлены на озере Кисегач, а ледяные медузы — на озере Тургояк. Ранее синоптики сообщали, что в минувшие двое суток ночью в регионе ожидается до 29 градусов мороза. Аномальное понижение температуры меньше среднегодовой нормы на семь и более градусов.