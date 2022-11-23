В Челябинской области снегопады сменятся аномальными морозами. Скрин

24 ноября 2022 в 16:34 Размер текста - 17 +

Аномальные холода продержатся в Челябинской области до 29 ноября Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Снегопады, серьезно осложнившие дорожную ситуацию в Челябинской области 24 ноября, прекратятся накануне выходных. Однако 25 и 26 ноября в регион придут сильные холода, сообщили URA.RU в региональном гидрометцентре. «В ночь на 26 ноября снегопады прекратятся по всей территории Челябинской области. При этом на Южном Урале похолодает до минус 29 градусов. Ночью 27 ноября мороз опять вернется — термометры покажут до минус 27 градусов. Холодно будет и днем субботы и воскресенья — до 19-20 градусов мороза. Аномально холодная погода со среднесуточными температурами воздуха ниже климатической нормы до семи градусов ожидается по 29 ноября включительно», — пояснили в ЦГМС. Температурная разница с Челябинском будет несущественной — буквально пара градусов. При этом на западе области погода обещает быть ощутимо более теплой: от 9 до 19 градусов мороза ночью и 9-10 градусов днем. Скрин: сайт челябинского ЦГМС

Снегопады, серьезно осложнившие дорожную ситуацию в Челябинской области 24 ноября, прекратятся накануне выходных. Однако 25 и 26 ноября в регион придут сильные холода, сообщили URA.RU в региональном гидрометцентре. «В ночь на 26 ноября снегопады прекратятся по всей территории Челябинской области. При этом на Южном Урале похолодает до минус 29 градусов. Ночью 27 ноября мороз опять вернется — термометры покажут до минус 27 градусов. Холодно будет и днем субботы и воскресенья — до 19-20 градусов мороза. Аномально холодная погода со среднесуточными температурами воздуха ниже климатической нормы до семи градусов ожидается по 29 ноября включительно», — пояснили в ЦГМС. Температурная разница с Челябинском будет несущественной — буквально пара градусов. При этом на западе области погода обещает быть ощутимо более теплой: от 9 до 19 градусов мороза ночью и 9-10 градусов днем.