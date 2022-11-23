23 ноября 2022

В Челябинской области снегопады сменятся аномальными морозами. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Аномальные холода продержатся в Челябинской области до 29 ноября Фото:

Снегопады, серьезно осложнившие дорожную ситуацию в Челябинской области 24 ноября, прекратятся накануне выходных. Однако 25 и 26 ноября в регион придут сильные холода, сообщили URA.RU в региональном гидрометцентре.

«В ночь на 26 ноября снегопады прекратятся по всей территории Челябинской области. При этом на Южном Урале похолодает до минус 29 градусов. Ночью 27 ноября мороз опять вернется — термометры покажут до минус 27 градусов. Холодно будет и днем субботы и воскресенья — до 19-20 градусов мороза. Аномально холодная погода со среднесуточными температурами воздуха ниже климатической нормы до семи градусов ожидается по 29 ноября включительно», — пояснили в ЦГМС.

Температурная разница с Челябинском будет несущественной — буквально пара градусов. При этом на западе области погода обещает быть ощутимо более теплой: от 9 до 19 градусов мороза ночью и 9-10 градусов днем.

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Снегопады, серьезно осложнившие дорожную ситуацию в Челябинской области 24 ноября, прекратятся накануне выходных. Однако 25 и 26 ноября в регион придут сильные холода, сообщили URA.RU в региональном гидрометцентре. «В ночь на 26 ноября снегопады прекратятся по всей территории Челябинской области. При этом на Южном Урале похолодает до минус 29 градусов. Ночью 27 ноября мороз опять вернется — термометры покажут до минус 27 градусов. Холодно будет и днем субботы и воскресенья — до 19-20 градусов мороза. Аномально холодная погода со среднесуточными температурами воздуха ниже климатической нормы до семи градусов ожидается по 29 ноября включительно», — пояснили в ЦГМС. Температурная разница с Челябинском будет несущественной — буквально пара градусов. При этом на западе области погода обещает быть ощутимо более теплой: от 9 до 19 градусов мороза ночью и 9-10 градусов днем.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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