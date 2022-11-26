26 ноября 2022
25 ноября 2022

Свердловский депутат Госдумы уличила экс-премьера Британии Джонсона в обмане

© Служба новостей «URA.RU»
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Игорь Холманских на совете движения
Депутат Рябцева считает, что сборы для Украины — обман Фото:

Депутат Госдумы РФ от Свердловской области Жанна Рябцева считает, что средства, собираемые на медикаменты для Украины, бывшим премьером Великобритании Борисом Джонсоном — это масштабный обман. Об этом она сообщила в своем telegram-канале.

«Масштабы кидалова граждан Украины впечатляют. Десятки миллионов долларов собираются на байрактары, которые в итоге отдают бесплатно, а средства пропадают», — написала депутат.

Ранее URA.RU сообщало о депутате Госдумы РФ, которая сравнила принятия законов в России и в США. По мнению народного избранника, российские законы принимаются в интересах граждан.

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Депутат Госдумы РФ от Свердловской области Жанна Рябцева считает, что средства, собираемые на медикаменты для Украины, бывшим премьером Великобритании Борисом Джонсоном — это масштабный обман. Об этом она сообщила в своем telegram-канале. «Масштабы кидалова граждан Украины впечатляют. Десятки миллионов долларов собираются на байрактары, которые в итоге отдают бесплатно, а средства пропадают», — написала депутат. Ранее URA.RU сообщало о депутате Госдумы РФ, которая сравнила принятия законов в России и в США. По мнению народного избранника, российские законы принимаются в интересах граждан.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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