Свердловский депутат Госдумы уличила экс-премьера Британии Джонсона в обмане

Депутат Рябцева считает, что сборы для Украины — обман
Депутат Госдумы РФ от Свердловской области Жанна Рябцева считает, что средства, собираемые на медикаменты для Украины, бывшим премьером Великобритании Борисом Джонсоном — это масштабный обман. Об этом она сообщила в своем telegram-канале.
«Масштабы кидалова граждан Украины впечатляют. Десятки миллионов долларов собираются на байрактары, которые в итоге отдают бесплатно, а средства пропадают», — написала депутат.
Ранее URA.RU сообщало о депутате Госдумы РФ, которая сравнила принятия законов в России и в США. По мнению народного избранника, российские законы принимаются в интересах граждан.
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