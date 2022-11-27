27 ноября 2022

WSJ: США рискуют проиграть Китаю из-за Украины

WSJ: у США не хватает оружия для Тайваня из-за военной помощи Украине
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НАТО. Москва, нато, nato
Поставки оружия Тайваню могут отложить из-за конфликта на Украине Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

США обеспокоены нехваткой оружия для Тайваня из-за постоянных поставок военной помощи на Украину. Об этом пишет The Wall Street Journal.

«Правительство США и представители Конгресса боятся, что конфликт на Украине осложнит план по поставкам оружия Тайваню приблизительным объемом в 19 миллиардов долларов, еще дольше отложив усилия по вооружению острова на фоне обострения отношений с Китаем», — говорится в статье. Штаты до сих пор не отправили в Тайбэй (политический центр Тайваня) 208 противотанковых комплексов Javelin и ПРК Stinger в рамках заказа, который был сделан в декабре 2015 года.

Руководители оборонных предприятий, таких как Boeing и Lockheed Martin, заявили, что проблемы с поставками возникли еще до начала спецоперации. По их заявлениям, трудности с цепями поставок были вызваны пандемией коронавируса.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Китай может начать возвращение территории Тайваня уже в этом году, сообщает MK.RU. Президент Тайваня Цай Инвэнь отмечала, что вторжение Китая может случиться уже в самое ближайшее время.

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США обеспокоены нехваткой оружия для Тайваня из-за постоянных поставок военной помощи на Украину. Об этом пишет The Wall Street Journal. «Правительство США и представители Конгресса боятся, что конфликт на Украине осложнит план по поставкам оружия Тайваню приблизительным объемом в 19 миллиардов долларов, еще дольше отложив усилия по вооружению острова на фоне обострения отношений с Китаем», — говорится в статье. Штаты до сих пор не отправили в Тайбэй (политический центр Тайваня) 208 противотанковых комплексов Javelin и ПРК Stinger в рамках заказа, который был сделан в декабре 2015 года. Руководители оборонных предприятий, таких как Boeing и Lockheed Martin, заявили, что проблемы с поставками возникли еще до начала спецоперации. По их заявлениям, трудности с цепями поставок были вызваны пандемией коронавируса. Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Китай может начать возвращение территории Тайваня уже в этом году, сообщает MK.RU. Президент Тайваня Цай Инвэнь отмечала, что вторжение Китая может случиться уже в самое ближайшее время.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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