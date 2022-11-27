WSJ: США рискуют проиграть Китаю из-за Украины

WSJ: у США не хватает оружия для Тайваня из-за военной помощи Украине

28 ноября 2022 в 07:33 Размер текста - 17 +

Поставки оружия Тайваню могут отложить из-за конфликта на Украине Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине США обеспокоены нехваткой оружия для Тайваня из-за постоянных поставок военной помощи на Украину. Об этом пишет The Wall Street Journal. «Правительство США и представители Конгресса боятся, что конфликт на Украине осложнит план по поставкам оружия Тайваню приблизительным объемом в 19 миллиардов долларов, еще дольше отложив усилия по вооружению острова на фоне обострения отношений с Китаем», — говорится в статье . Штаты до сих пор не отправили в Тайбэй (политический центр Тайваня) 208 противотанковых комплексов Javelin и ПРК Stinger в рамках заказа, который был сделан в декабре 2015 года. Руководители оборонных предприятий, таких как Boeing и Lockheed Martin, заявили, что проблемы с поставками возникли еще до начала спецоперации. По их заявлениям, трудности с цепями поставок были вызваны пандемией коронавируса. Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Китай может начать возвращение территории Тайваня уже в этом году, сообщает MK.RU . Президент Тайваня Цай Инвэнь отмечала, что вторжение Китая может случиться уже в самое ближайшее время.

США обеспокоены нехваткой оружия для Тайваня из-за постоянных поставок военной помощи на Украину. Об этом пишет The Wall Street Journal. «Правительство США и представители Конгресса боятся, что конфликт на Украине осложнит план по поставкам оружия Тайваню приблизительным объемом в 19 миллиардов долларов, еще дольше отложив усилия по вооружению острова на фоне обострения отношений с Китаем», — говорится в статье. Штаты до сих пор не отправили в Тайбэй (политический центр Тайваня) 208 противотанковых комплексов Javelin и ПРК Stinger в рамках заказа, который был сделан в декабре 2015 года. Руководители оборонных предприятий, таких как Boeing и Lockheed Martin, заявили, что проблемы с поставками возникли еще до начала спецоперации. По их заявлениям, трудности с цепями поставок были вызваны пандемией коронавируса. Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Китай может начать возвращение территории Тайваня уже в этом году, сообщает MK.RU. Президент Тайваня Цай Инвэнь отмечала, что вторжение Китая может случиться уже в самое ближайшее время.