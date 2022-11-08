08 ноября 2022

Президент Тайваня: вторжение Китая в страну начнется в ближайшее время

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Торжественное открытие совместного военного антитеррористического командно-штабного учения вооруженных сил государств – членов ШОС «Мирная миссия – 2018». Челябинская область, Чебаркульский район, армия, военные, флаг китая, мирная миссия2018, парад, китайская армия
Президент Тайваня утверждает, что это «не просто слова» Фото:

Вторжение Китая на Тайвань может случиться уже в самое ближайшее время и это не просто слова. Об этом заявила первый женщина-президент Тайваня Цай Инвэнь.

«Это реально, что это (вторжение — ред.) может случиться с нами», — сказала Цай в разговоре с журналистом американского журнала «The Atlantic». «Значит, нам нужно подготовиться. […] Существует реальная угроза. Это не просто слова», — предупредила она.

Двумя месяцами ранее Минобороны США предупреждало, что президент Китая Си Цзиньпин приказал силой взять Тайвань к 2027 году. Отмечалось, что хотя Китай заинтересован в расширении сферы своего политического и военного влияния в Индо-Тихоокеанском регионе, он, вероятно, будет более осторожен, когда дело доходит до агрессивных действий.

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Вторжение Китая на Тайвань может случиться уже в самое ближайшее время и это не просто слова. Об этом заявила первый женщина-президент Тайваня Цай Инвэнь. «Это реально, что это (вторжение — ред.) может случиться с нами», — сказала Цай в разговоре с журналистом американского журнала «The Atlantic». «Значит, нам нужно подготовиться. […] Существует реальная угроза. Это не просто слова», — предупредила она. Двумя месяцами ранее Минобороны США предупреждало, что президент Китая Си Цзиньпин приказал силой взять Тайвань к 2027 году. Отмечалось, что хотя Китай заинтересован в расширении сферы своего политического и военного влияния в Индо-Тихоокеанском регионе, он, вероятно, будет более осторожен, когда дело доходит до агрессивных действий.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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