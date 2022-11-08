Президент Тайваня: вторжение Китая в страну начнется в ближайшее время

08 ноября 2022 в 23:38 Размер текста - 17 +

Президент Тайваня утверждает, что это «не просто слова» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Вторжение Китая на Тайвань может случиться уже в самое ближайшее время и это не просто слова. Об этом заявила первый женщина-президент Тайваня Цай Инвэнь. «Это реально, что это (вторжение — ред.) может случиться с нами», — сказала Цай в разговоре с журналистом американского журнала «The Atlantic». «Значит, нам нужно подготовиться. […] Существует реальная угроза. Это не просто слова», — предупредила она. Двумя месяцами ранее Минобороны США предупреждало, что президент Китая Си Цзиньпин приказал силой взять Тайвань к 2027 году. Отмечалось, что хотя Китай заинтересован в расширении сферы своего политического и военного влияния в Индо-Тихоокеанском регионе, он, вероятно, будет более осторожен, когда дело доходит до агрессивных действий.

Вторжение Китая на Тайвань может случиться уже в самое ближайшее время и это не просто слова. Об этом заявила первый женщина-президент Тайваня Цай Инвэнь. «Это реально, что это (вторжение — ред.) может случиться с нами», — сказала Цай в разговоре с журналистом американского журнала «The Atlantic». «Значит, нам нужно подготовиться. […] Существует реальная угроза. Это не просто слова», — предупредила она. Двумя месяцами ранее Минобороны США предупреждало, что президент Китая Си Цзиньпин приказал силой взять Тайвань к 2027 году. Отмечалось, что хотя Китай заинтересован в расширении сферы своего политического и военного влияния в Индо-Тихоокеанском регионе, он, вероятно, будет более осторожен, когда дело доходит до агрессивных действий.