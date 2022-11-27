Зеленский предупредил украинцев о тяжелой неделе

28 ноября 2022 в 07:46 Размер текста - 17 +

Вероятно, будут новые удары по территории Украины, заявил Владимир Зеленский Фото: Александр Кулаковский © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Следующая неделя может быть тяжелой для украинских граждан. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский. «Вероятны новые удары <…> Предстоящая неделя может быть такой же тяжелой, как и прошлая. Оборонные силы Украины готовятся. Готовится все государство. Прорабатываем все сценарии, в том числе с партнерами», — написал Зеленский в своем telegram-канале. Россия начала специальную военную операцию на территории Украины 24 февраля по указу президента РФ Владимира Путина. Российская армия провела массированные атаки по инфраструктуре Украины, после которых начались массовые отключения электроэнергии. Ранее депутат Верховной Рады Давид Арахамия заявил, что гражданам Украины следует подготовиться к трудностям и запастись едой и водой. Также украинские энергетики сообщали, что повреждено оборудование магистральной сети украинской энергосистемы в Киевской, Черниговской и Житомирской областях, напоминает «Царьград».

Следующая неделя может быть тяжелой для украинских граждан. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский. «Вероятны новые удары <…> Предстоящая неделя может быть такой же тяжелой, как и прошлая. Оборонные силы Украины готовятся. Готовится все государство. Прорабатываем все сценарии, в том числе с партнерами», — написал Зеленский в своем telegram-канале. Россия начала специальную военную операцию на территории Украины 24 февраля по указу президента РФ Владимира Путина. Российская армия провела массированные атаки по инфраструктуре Украины, после которых начались массовые отключения электроэнергии. Ранее депутат Верховной Рады Давид Арахамия заявил, что гражданам Украины следует подготовиться к трудностям и запастись едой и водой. Также украинские энергетики сообщали, что повреждено оборудование магистральной сети украинской энергосистемы в Киевской, Черниговской и Житомирской областях, напоминает «Царьград».