Пермяк не смог получить лекарства от минздрава для лечения тяжелой болезни

28 ноября 2022 в 08:45 Размер текста - 17 +

Лекарства чусовлянину нужны для лечения опасной болезни Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Минздрав Пермского края не смог помочь жителю Чусового с предоставлением лекарственных препаратов для лечения тяжелой болезни. В редакцию URA.RU обратился читатель, попросивший об анонимности. Мужчина рассказал, что недавно прошел обследование, которое показало наличие у него фиброза третьей степени. Врач назначил больному курс терапии с применением препаратов «Софосбувир» и «Даклатасвир». Житель Чусового позвонил на горячую линию краевого минздрава, но там ему сказали, что в текущем году не смогут обеспечить указанными препаратами. «Врач, который проводил обследование, сказал мне, что необходима терапия с применением „Софосбувира“ и „Даклатасвира“, но предупредил, что в этом году данных лекарств уже нет, поскольку закупки минздрав не проводит. Я позвонил на горячую линию минздрава, чтобы проконсультироваться. Как мне быть, если мое состояние резко ухудшится? На что девушка предложила: либо встать в очередь, чтобы получить эти препараты в следующем году, либо вызывать скорую помощь и ложиться в стационар», — рассказал читатель URA.RU. В пресс-службе министерства здравоохранения края URA.RU пояснили, что терапевтическую помощь пациент с тяжелым заболеванием может получить только в больнице. «Действительно, получение терапии указанными препаратами возможно только в стационаре. Сейчас это единственный для пациента вариант», — отметили в пресс-службе минздрава. Также в Пермском крае возник дефицит препарата «Форсига» для лечения диабета. В минздраве решили провести дополнительную закупку этого лекарства в связи с возросшим спросом на него. Ранее родители детей-диабетиков жаловались, что их дети не могут получить положенные по закону системы непрерывного мониторинга глюкозы. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Минздрав Пермского края не смог помочь жителю Чусового с предоставлением лекарственных препаратов для лечения тяжелой болезни. В редакцию URA.RU обратился читатель, попросивший об анонимности. Мужчина рассказал, что недавно прошел обследование, которое показало наличие у него фиброза третьей степени. Врач назначил больному курс терапии с применением препаратов «Софосбувир» и «Даклатасвир». Житель Чусового позвонил на горячую линию краевого минздрава, но там ему сказали, что в текущем году не смогут обеспечить указанными препаратами. «Врач, который проводил обследование, сказал мне, что необходима терапия с применением „Софосбувира“ и „Даклатасвира“, но предупредил, что в этом году данных лекарств уже нет, поскольку закупки минздрав не проводит. Я позвонил на горячую линию минздрава, чтобы проконсультироваться. Как мне быть, если мое состояние резко ухудшится? На что девушка предложила: либо встать в очередь, чтобы получить эти препараты в следующем году, либо вызывать скорую помощь и ложиться в стационар», — рассказал читатель URA.RU. В пресс-службе министерства здравоохранения края URA.RU пояснили, что терапевтическую помощь пациент с тяжелым заболеванием может получить только в больнице. «Действительно, получение терапии указанными препаратами возможно только в стационаре. Сейчас это единственный для пациента вариант», — отметили в пресс-службе минздрава. Также в Пермском крае возник дефицит препарата «Форсига» для лечения диабета. В минздраве решили провести дополнительную закупку этого лекарства в связи с возросшим спросом на него. Ранее родители детей-диабетиков жаловались, что их дети не могут получить положенные по закону системы непрерывного мониторинга глюкозы.