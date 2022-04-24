В Перми родители детей-диабетиков хотят жаловаться Путину

Пермяки утверждают, что их дети не обеспечены в полной мере необходимыми медицинскими средствами и препаратами Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Родители детей-диабетиков в Перми заверяют, что их дети не могут получить положенные по закону системы непрерывного мониторинга глюкозы (НМГ), а также различные медпрепараты и средства для слежения за уровнем сахара в крови ребенка. Они пишут обращения в прокуратуру, судятся с минздравом Пермского края и намерены обратиться к президенту РФ Владимиру Путину.

Пермяки намерены присоединиться к родителям из других регионов, чтобы направить коллективное обращение на имя президента. Их инициативу уже поддержала Всероссийская организация родителей детей-инвалидов. «Родители просят президента страны выделить федеральное финансирование на обеспечение детей системами НМГ на 2022 год и дать поручение срочно внести их в «Перечень медицинских изделий, отпускаемых по рецептам», — пишет Properm. Издание приводит истории пермячек, чьи дети недополучают необходимые медсредства.

Так, Ольга Мельникова отмечает, что не может приобрести специальные сенсоры для измерения уровня глюкозы 11-летнего сына Андрея. Жительница города Снежана Усова судится с минздравом края, поскольку ее 16-летний сын не обеспечен новым видом инсулина. Его подростку выписали в Российской детской клинической больнице города Москвы.

В министерстве здравоохранения Пермского края URA.RU пояснили, что в регионе насчитывается 957 детей, больных сахарным диабетом. Все они обеспечены необходимыми лекарствами, а также медицинскими изделиями. Для обеспечения детей больных сахарным диабетом системами мониторинга глюкозы крови были внесены изменения бюджет Пермского края на 2022 год и плановый период 2023—2024 годов.

«Взяты дополнительные обязательства по обеспечению системами мониторинга глюкозы крови. Обеспечение будет организовано по медицинским показаниям в ГБУЗ «Краевая детская клиническая больница. В настоящее время проводятся закупочные процедуры. До поступления систем мониторинга глюкозы крови в КДКБ пациенты для контроля глюкозы в крови обеспечены по льготным рецептам тест-полосками к глюкометру», — заявили в пресс-службе краевого минздрава.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам