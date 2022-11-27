Publico: Европа совершила главную ошибку по отношению к РФ из-за Украины

28 ноября 2022 в 08:32 Размер текста - 17 +

Позиция Европы совершенно глупое и бессмысленное, сообщает португальская газета. Фото: Официальный сайт президента Украины Европа заняла «скверную позицию» по отношению к России из-за конфликта на Украине. Она раз за разом совершает ошибки, и одна из них — признание РФ «спонсором терроризма», пишет португальская газета Publico. «Признание России „страной-спонсором терроризма“ — пафосное заявление, которое не несет за собой никаких обязательств. Оно совершенно глупое, поскольку мешает Европе продвигать урегулирование конфликта путем переговоров», — передает газета Publico . Отмечается, что на такой шаг не пошли даже Соединенные Штаты, так как они осознают предстоящие последствия и практическую бессмысленность этого заявления. Также газета назвала это циничным и трусливым решением: «Если Россия и заслуживает такого статуса за содеянное в Украине, то его нужно назначить и другим странам, которые совершали практически идентичные военные действия за пределами своих границ». Ранее экс-глава «Оператора газотранспортной системы Украины» Сергей Макогон сообщил, что Европа рискует полностью лишиться российского газа. А пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Европа заплатит за свои многочисленные ошибки.

Европа заняла «скверную позицию» по отношению к России из-за конфликта на Украине. Она раз за разом совершает ошибки, и одна из них — признание РФ «спонсором терроризма», пишет португальская газета Publico. «Признание России „страной-спонсором терроризма“ — пафосное заявление, которое не несет за собой никаких обязательств. Оно совершенно глупое, поскольку мешает Европе продвигать урегулирование конфликта путем переговоров», — передает газета Publico. Отмечается, что на такой шаг не пошли даже Соединенные Штаты, так как они осознают предстоящие последствия и практическую бессмысленность этого заявления. Также газета назвала это циничным и трусливым решением: «Если Россия и заслуживает такого статуса за содеянное в Украине, то его нужно назначить и другим странам, которые совершали практически идентичные военные действия за пределами своих границ». Ранее экс-глава «Оператора газотранспортной системы Украины» Сергей Макогон сообщил, что Европа рискует полностью лишиться российского газа. А пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Европа заплатит за свои многочисленные ошибки.